Ex alumnos de varios colegios dieron color al desfile por la Paz del Chaco

La calle Palma se llenó de color en la fría mañana del domingo 12 de junio, en la que se recordó la firma del protocolo de “alto al fuego” entre Paraguay y Bolivia, más conocida como la Paz del Chaco. Como acto conmemorativo, ex alumnos de 18 instituciones educativas partieron desde la Plaza Uruguaya en una marcha ordenada hasta la calle 14 de mayo.

Bandalisas y chiroleras rindieron tributo a los héroes de la Guerra del Chaco (1932 y 1935), una contienda bélica que dejó 33.000 compatriotas fallecidos. La actividad fue organizada por la Agrupación de Exalumnos de Colegios Públicos y Privados del Paraguay y fue declarada de interés municipal.

Importancia de las mujeres en el conflicto

El desfile estuvo encabezado por las egresadas Celia Escobar Schaerer, ex alumna del Colegio Nacional de Niñas; María Stella Volpe, ex alumna del colegio María Auxiliadora; Alda Cardozo y Rosa Varela ex alumnas del Centro Regional de Educación de Concepción; María del Carmen Viveros, ex alumna del Colegio Presidente Franco y Eduardo González, ex alumno de la Escuela Nacional de Comercio N° 1.

Estos egresados hicieron una alegoría a las enfermeras voluntarias del servicio de sanidad militar de la Cruz Roja de la Guerra del Chaco. Portaban el pabellón nacional y la bandera del movimiento humanitario.

De acuerdo a Escobar, las enfermeras que trabajaron arduamente en la contienda chaqueña, representan a cientos de mujeres paraguayas sobresalientes que “descollaron por su silencioso heroísmo, enroladas como personal adecuado para farmacia, almacenes de esterilización de gasas y sanidad, a fin de asistir a un tendal de heridos y enfermos de combate”.

La egresada del que fuera el Colegio Nacional de Niñas, hoy Asunción Escalada, recordó a quien fuera procursor de la Cruz Roja, Henry Dunant y enfatizó la generosidad y abnegación de madres, hermanas, esposas y novias que dejaron atrás sus familias y dieron cuenta del civismo en las horas aciagas de la contienda, soportando estoicamente las amarguras de la guerra para mitigar el dolor de los enfermos.