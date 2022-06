Instalan “carpa de la resistencia” frente a la municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú

De los 12 ediles, 8 rechazaron la rendición de cuentas del intendente Gustavo Rodríguez y solicitaron la intervención de la Municipalidad. En tanto que un grupo de ciudadanos aglutinados en la contraloría ciudadana presentan constantes denuncias en contra de la administración municipal.

Los ciudadanos, acompañados de concejales, están en vigilia permanente frente la institución municipal bajo la “carpa de la resistencia”, velando a que no se extraigan ningún documento ni equipos informáticos de la municipalidad. Cocinan, comparten almuerzo, debaten y se turnan en la guardia en el sitio.

Inicialmente 7 concejales pidieron la auditoria por parte de la Contraloría General de la República, los trabajos culminaron y se aguarda el dictamen oficial.

La municipalidad no recibe desembolsos de parte del Ministerio de Hacienda, por no rendir cuentas, no paga salario a funcionarios, ni dieta a concejales, abundan denuncias de obras inconclusas y la ciudad proyecta una imagen de abandono.

El intendente, Gustavo Rodríguez, pocas veces asiste a la institución, y se dedica más a su candidatura para diputado por San Pedro por el movimiento de Honor Colorado.