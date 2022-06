Dictamen de la CGR registraría lapidario informe sobre la pésima administración municipal en San Pedro

La municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú, administrada por Gustavo Rodríguez (ANR), que gracias a la división de la oposición consiguió el rekutú, atraviesa uno de los peores momentos ya que abundan las denuncias sobre su administración y la institución está cada vez más desacreditada.

Lea más: Aprueban intervención de la comuna de San Pedro del Ycuamandyyú

Por pedido de 7 de los 12 concejales, la Contraloría General de la República auditó la administración. Se aguarda el dictamen, pero según documentos a los que accedió ABC Color, entre las graves irregularidades se detectan que durante el ejercicio fiscal 2021, los ingresos genuinos no fueron depositados a la cuenta de la Municipalidad por un monto de G. 616.172.005, según figura como la observación en el punto 1 de lo que será el informe.

En tanto que, en la observación 15, figura, pago de obras de construcción y refacción en instituciones educativas no culminadas por valor de G. 600 millones. Asimismo, en la observación 16, aparece pago por obras no realizadas en instituciones educativas por G. 151.244.821.

En la observación del punto 13 aparece la emisión de cheques para justificar construcciones sin documentos respaldatorios por G. 962.429.000. Estas son algunas contundentes observaciones que se podrá leer en el dictamen de la contraloría.

En la semana, de los 12 ediles, ocho rechazaron la ejecución presupuestaria del año pasado y solicitaron la intervención.

El jefe comunal, prácticamente no asiste a la municipalidad, no recibe desembolso de parte de Hacienda, no paga salarios a trabajadores, ni dietas a ediles. Ahora lanza su candidatura a diputado por San Pedro a través del movimiento Honor Colorado.

Tanto, concejales y ciudadanía aguardan impacientemente el dictamen y piden la renuncian del intendente.