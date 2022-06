Embarazada pierde a su bebé a causa de una supuesta negligencia en el Hospital de Villarrica

Paola Espínola, junto a su pareja, presentaron una denuncia formal ante el Ministerio Público contra el personal de salud del hospital “Espíritu Santo” dependiente del Hospital Regional de Villarrica, por supuesta negligencia médica tras el fallecimiento de su bebé de 38 semanas de gestación. La mujer indicó que el personal de blanco “no quisieron operar porque todavía no era su tiempo”, a pesar de que la misma ya perdía líquido amniótico. Según reclamó, en cuatro ocasiones, los médicos no quisieron practicarle la cesárea de urgencia con el argumento de que podía seguir esperando, sin embargo, el bebé murió.

La mujer contó que ya con sus 38 semanas realizaba sus consultas en el mencionado centro asistencial por que tenía algunos síntomas de dolor, pero como respuesta por parte de los profesionales de salud recibía que era algo normal por la etapa del embarazo y que aún no tenía trabajo de parto, a pesar de que en una ecografía se confirmó de que ya estaba perdiendo líquido amniótico.

“Yo le lleve mis resultados el miércoles, jueves y sábado al hospital con mucho dolor y me dicen que es algo normal y tengo que reposar un poco más, que puedo seguir esperando porque no presentaba signos de trabajo de parto, por lo que volví confiando en lo que las doctoras me habían dicho. Queriendo otra opinión volví el domingo a la mañana, me dijeron nuevamente lo mismo, yo les dije que en mi familia ya había pasado un caso así y me dijeron que lo que les pasé a otras no tiene por qué afectarme”, explicó Espínola.

Asimismo, continuó relatando, “Les hice caso y reposé toda la semana, volví a ir a mi control de rutina y me dijeron que mi bebe presentaba latidos y movimientos positivos y que inclusive podría esperar 10 días más, pero yo ya tenía dolores, no me sentía bien. Me dijeron nuevamente que era normal. Al día siguiente amanecí no tan bien, esa tarde sentí que mi bebe ya no se movía, llegamos al hospital, me hicieron el monitoreo y mi bebe ya no presentaba latidos, un día después de mi control de rutina, me hicieron una ecografía de urgencia y ahí me dijeron que mi bebé ya había fallecido y que tenía sufrimiento fetal por falta de líquido amniótico”, lamentó la mujer.

Por último, explicó que “Yo desde un principio le dije a los doctores y ellos me dijeron que era un flujo normal durante el embarazo, después me fui de vuelta y le encontré a la que me atendió antes y ni siquiera podía mirarme a la cara, lo único que me dijeron fue que ya no había nada que hacer y me prepararon para quirófano, ninguna palabra de consuelo siquiera”, reclamó Paola Espínola, quién contó que sería se segunda hija a quien iban a llamar Sara Abigail.

Pidieron informes y ginecobstetras podrían ser sumariadas

Desde la dirección del Hospital Regional de Villarrica solicitaron informes del caso y de todo el plantel de ginecobstetras y obstetras que tuvieron intervención en el caso con el fin de abrir una investigación, esclarecer el hecho y tomar medidas. La jefa del servicio es la Dra. Blanca Yaluk a quien ya solicitaron informe de carácter urgente.

“Solicitamos informe de todos los antecedentes, todo el historial clínico se encuentra en el sistema, además de todo el plantel médico y de licenciadas. Todo lo recabado será enviado al Ministerio de Salud, allí van a decidir cual será la medida a tomar, dependiendo del informe y lo que disponga el ministerio los afectados podrían ser sumariados”, indicó el director del nosocomio Dr. Cristhian Matto.

La denuncia formal por presunta negligencia fue presentada este mediodía en mesa de entrada de la fiscalía de Villarrica. No es la primera vez que la ciudadanía denuncia supuestas negligencias dentro del plantel médico del Hospital de la capital guaireña.