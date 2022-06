Planta de oxígeno de Salto no fue pagada por empresa adjudicada

Ariel Meza, responsable de la empresa Kamyra, proveedor de la planta de oxígeno instalada en el mayor nosocomio de Canindeyú, el hospital regional, señaló que un total G. 680 millones aún se le debe por la adquisición e instalación de dicha planta.

La responsable de abonar dicho monto es la empresa JDR Construcciones, de Juan Darío Ruiz Díaz, adjudicataria de un paquete de obras que fue licitada durante la pandemia, por un monto de G. 3.000 millones. JDR es una de las empresas preferidas de “la era Haitter”.

La falta de pago saltó cuando el generador de oxígeno dejó de funcionar hace más de un mes y nadie se responsabilizó del mismo. “Yo le llamé al proveedor y ahí me comentó que él todavía no cobró todo y que por tanto no puede hacerse cargo del equipo”, señaló Emilio Benítez, representante del Consejo de Salud de la Municipalidad.

Lo llamativo es que la comuna asegura que ya abonó el cien por ciento del costo de la planta, que está embutida en un contrato de G. 2.999 millones que se firmó en fecha 8 de junio de 2021 entre el intendente Carlos César Haitter y JDR Construcciones. Además, el plazo para la conclusión de la obra era de dos meses; sin embargo, fue concluida hace poco tiempo, ya en el 2022, en tiempos de la administración de Héctor Morán (ANR).

Desde la comuna aseguran que el problema no es entre la Municipalidad y la empresa adjudicada, sino entre el adjudicatario y una empresa subcontratada (Kamyra). Ahora la comuna analiza una demanda contra JDR ya que por su irresponsabilidad la institución se ve obligada a pagar adicionalmente para que la planta funcione y se garantice su mantenimiento que bebería ser cubierto por la garantía que debe tener la obra, señalaron. También la empresa Kamyra ya entabló demanda contra JDR.

Ante la situación presentada, la comuna solicitó presupuesto para el arreglo y mantenimiento del equipo, y finalmente fue obligada a pagar la suma de G. 19.500.000 para que vengan los técnicos a reparar y volver a poner en funcionamiento. Finalmente, en la víspera el equipo volvió a operar produciendo oxígeno con 98 por ciento de pureza, según Benítez.