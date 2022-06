Essap: Caño roto pierde litros de agua hace meses en el Ricardo Brugada, denuncian

La presencia de un caño roto de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA. (Essap) representa un problema que se arrastra hace seis meses aproximadamente, según la denuncia de vecinos del barrio Ricardo Brugada de Asunción. Esto se pudo constatar por el enorme charco que esta mañana había en la vereda de una propiedad ubicada sobre la calle Gondra casi Tacuary.

Una comerciante, que posee su inmueble al lado de la vivienda afectada, refirió que el lunes a la siesta llegó al lugar una cuadrilla de la Essap para intentar solucionar el problema, debido a que cotidianamente se pierden litros de agua y en consecuencia se forma una laguna. Sin embargo, a los pocos minutos de la supuesta reparación del lunes, volvió a juntarse el espejo de agua.

“Evidentemente no arreglaron bien. El famoso vai vai, péichante. Si el problema no es ahí, es acá; si no es acá, tenemos problema de tres partes. En menos de un mes tenemos este inconveniente. Es un ir y venir, lo que significa que esta cañería es muy vieja (...) mínimo hace seis meses venimos arrastrando y para que Essap venga es un dolor de cabeza”, refirió la denunciante.

Los vecinos indicaron que funcionarios de la empresa sanitaria exhortaron a los vecinos a presentar una nota para el cambio de cañería, pero consideran que la institución debería accionar de “motus proprio”, teniendo en cuenta que el problema es permanente.

Consultamos al gerente técnico de la Essap, Carlos Ramírez, sobre la posibilidad de cambio de cañerías en la zona afectada y mencionó que consultaría con el área técnica.