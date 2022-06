Autoridades de Paso de Patria rechazan ambulancia usada, la consideran como chatarra

La semana pasada fueron entregadas dos ambulancias por parte de la duodécima Región Sanitaria al puesto de salud de San Juan de Ñeembucú y al Centro Maternoinfantil de Villalbín. Las ambulancias fueron donadas por el Gobierno del Japón, a través del Sistema de Cooperación Internacional de Japón (Japan International Cooperation System JICS). Pero en la primera semana de mayo fueron entregadas tres ambulancias otorgadas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) al Hospital de Alberdi, y al puesto de salud de Mayor Martínez e Isla Umbú.

El director regional, Dr. Aníbal Espínola, había manifestado que las entregas de las unidades a los directores de los referidos servicios de salud servirá para fortalecer el sistema y buscando una atención de calidad de la salud. Anunció en aquel entonces que la ambulancia que era utilizada en el puesto de salud de San Juan de Ñeembucú se llevaría al puesto de salud de Paso de Patria, previo mantenimiento en el taller designado por el MSPyBS.

Esta manifestación del director regional causó indignación entre la población y las autoridades de Paso de Patria, y tanto el intendente como los concejales enviaron una nota al director regional Dr. Aníbal Espínola, en la que manifiestan su desacuerdo con relación al envío de un ambulancia en el distrito. “Nos hemos enterado de que dicha ambulancia es usada, ante tal situación, tendremos que tomar medidas de no aceptar, ya que precisamos contar con un transporte sanitario nuevo (0 km), pues como es de conocimiento público nuestro camino es pésimo”, señala parte de la nota.

En otro renglón de la nota manifiestan que los habitantes de Paso de Patria han soportado mucho tiempo el abandono de sus autoridades; por lo tanto, son merecedores de un trato más digno, ya que una ambulancia usada no garantiza llegar con rapidez a un hospital de mayor complejidad, pudiendo presentar problemas mecánicos y la falta de equipamientos mínimos, lo que dificulta salvar vidas humanas. También recalcaron que los caminos que llevan a la ciudad de Pilar están siempre en deplorables estados.

La nota lleva la firma del intendente municipal, Antonio Gómez, y de la encargada del puesto de salud de la comunidad, Nélida Cardozo. También los integrantes de la Junta Municipal de Paso de Patria se pronunciaron al respecto y enviaron una nota al director de la duodécima Región Sanitaria, en la que señalan que se deje sin efecto el envío de la ambulancia para el servicio en el puesto de salud local, por el motivo de que dicha ambulancia es usada. “Nos permitimos solicitarle respetuosamente que nos envié la ambulancia nueva fruto de la gestión del Consejo de Salud Local”, refiere parte de la nota.

La misiva agrega: ”Necesitamos un transporte nuevo que reúna todas las condiciones para cumplir con su objetivo, principalmente lo referente a la parte mecánica”.

El intendente Antonio Gómez señaló que no recibirán la ambulancia y la consideró una chatarra. “No nos merecemos ese tipo de ambulancia, queremos una nueva, no una chatarra que ya tiene sus años de uso en otro puesto de salud. Nuestro distrito es grande y los caminos están en pésimas condiciones, y esa unidad no va a aguantar en esta zona”, se quejó el intendente.

El envió es provisorio

Por su parte, el director de la duodécima Región Sanitaria, Dr. Aníbal Espínola, señaló que respeta la opinión de las autoridades municipales, pero que considera oportuno enviar esta ambulancia al puesto de salud de Paso de Patria, ya que no cuentan con una unidad de traslado en la zona. “Mientras tanto vamos a enviar esta ambulancia en la zona hasta que el Ministerio de Salud nos provea una nueva para esa comunidad”, mencionó al respecto.

Reconoció que tres distritos del departamento están sin ambulancias, el caso de Villa Franca, Guazú Cua y Paso de Patria. “De los 16 distritos del departamento, nos falta en tres unidades nuevas para completar, pero estamos aguantando con la ambulancias municipales que nos dan una mano. Estamos esperando que el Ministerio de Salud nos prevea, hemos hecho gestiones para conseguir”, explicó el doctor Espínola.

Finalmente, expresó que desde su administración al frente de la duodécima Región Sanitaria tiene trazada como meta saldar las deudas históricas del Estado con la población del departamento de Ñeembucú.

Explicó que la ambulancia a ser enviada a Paso de Patria es una Toyota 4x4 con todos los soportes básicos y está garantizada para acceder en terreno de difícil acceso. Dijo que cuenta con una garantía de mantenimiento.