Religiosas de San Joaquín realizan colecta de abrigos para necesitados

Las religiosas de la congregación ya realizaron varias colectas de abrigos para los más necesitados, pero la cantidad de ropas colectadas no dio abasto y solicitan que más personas y organizaciones se sumen a la causa.

La hermana Teodolina Noguera comentó que acuden a la solidaridad de la gente del país porque en el distrito identificaron a muchas familias que no cuentan con las mínimas condiciones de abrigos y camas para poder protegerse del intenso frío que se suele registrar en esta parte de la región. Indicó que el distrito cuenta con varias compañías en donde existen muchos niños necesitan de la ayuda del corazón solidario de la gente. Añadió que una de las principales carencias que suelen tener es la falta de calzados y pidió que también done esos zapatos o tenis deportivos viejos que ya no se esté usando, pero que aún pueden servir para la gente más necesitada.

Comedor solidario también necesita de donaciones

La congregación también cuenta con un comedor comunitario llamado “Techo Fraterno Santa Ana” que diariamente brinda un almuerzo digno a más de 100 personas necesitadas de la ciudad. La comida es realizada gracias a pequeñas donaciones que reciben de la comunidad, pero en ocasiones se ven rebasadas por la cantidad de necesitados que acuden al lugar.

La hermana religiosa Carmen Portillo comentó que el comedor tiene más de 10 años de antigüedad y funciona gracias a las personas de buen corazón de la comunidad. Indicó que anteriormente tenían ayudas permanentes de organizaciones sociales, pero durante la pandemia se suspendieron totalmente las provisiones y dicha situación complicó la asistencia a los más necesitados. Añadió que no solo brindan alimentos procesados, sino también entregan víveres a familias de zonas aledañas de la localidad.

Para las personas que quieran donar abrigos y alimentos, pueden comunicarse al número 0981 633183, con la hermana Teodolina Noguera, quien estará recepcionando la ayuda solidaria de las personas de buen corazón.