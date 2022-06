Euclides Acevedo espera cerrar acuerdos en la Concertación

El precandidato a presidente de la República, Euclides Acevedo por el movimiento “Nueva República” manifestó que su postura es que las internas sean solamente para validar y dar cumplimiento a las disposiciones electorales. “Creo que todos estuvimos en la reunión, convocada por Fernando Lugo, estuvimos muy satisfechos, con empatía. Hubo una extraña coincidencia, vocación de poder, intención de ganar, coincidencia en el diagnóstico, la necesidad de tener un programa y llegar unidos como sea para ganar las elecciones”, expresó el excanciller nacional del gobierno del presidente Mario Abdo Benítez. En la actual administración, Acevedo también fue ministro del Interior. En su momento ejerció la senaduría por el Encuentro Nacional y convencional constituyente en 1992, entre otros cargos.

Seguidamente, Acevedo indicó que su posición es legar a acuerdos inteligentes en la Concertación Nacional. “Mi intención es que las elecciones del 18 de diciembre sean nada más una liturgia exigida por el Código Electoral y realmente, que sea consensuada en base al diálogo y el entendimiento”, expresó.

Señaló que desde un primer momento apoyó la Concertación. Consultado sobre la ausencia del presidenciable de Patria Querida, diputado Sebastián Villarejo, respondió que respeta su posición pero agregó que el punto no es quién convoca. “Si uno busca la unidad, qué nos importa quién es el que convoca. Si mañana convoca (la diputada) Kattya González me voy a ir igual. (Fernando) Lugo es el único presidente no colorado de la era democrática”, dijo.