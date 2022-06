Robo de cables dejó a 6.000 usuarios de Copaco sin servicio

El director de Copaco, Sante Vallese, denunció que debido al robo de cables de distribución de la empresa, unos 6.000 usuarios quedaron sin servicio de línea baja, principalmente en el microcentro, Sajonia, Lambaré, San Lorenzo y Luque.

Conforme explicó, los malvivientes roban los cables en dimensiones de cinco o seis metros, para reducirlos posteriormente a cobre y venderlo. Debido a esto, por considerarse un delito bagatelario, los responsables son aprehendidos pero liberados al poco tiempo.

En ese sentido, manifestó que dichos robos ya no pueden ser considerados “menores”, ya que constituyen la afectación de un sistema de comunicaciones, porque aunque los cables robados sean cuatro o cinco metros, al momento de la reposición se debe cambiar 200 metros o 300 metros, lo que implica al menos cinco o seis días de trabajo.

“No es tan simple como robar un cable”

“Instamos al poder que administra dicha situación, que no es un simple robo de cables, es una afectación a un sistema de telecomunicaciones que en la Constitución Nacional está consagrado. Yo no puedo inferir en la forma de comunicación de una persona, dejar sin teléfono a una persona le estoy privando de hacer una llamada de urgencia en la noche, no es tan simple como robar un cable”, subrayó.

Igualmente, instó a la población a denunciar si ven a delincuentes en flagrancia, especialmente cuando pasadas las 19:00 ven a personas subidas a las columnas donde están ubicados los cables.

Deudas de Vox impiden inversión

En otro punto, Vallese indicó que debido a las deudas contraídas con la adquisición de la firma Vox, no se pudo invertir en infraestructura y mayor cobertura de la telefonía celular.

Por otro lado, dijo que esperan que durante este año se puedan hacer inversiones. “El problema de Vox es que ‘se quedó' pero sigue teniendo los mejores precios del mercado”, apuntó.

Asimismo, afirmó que actualmente ambas compañías (Copaco y Vox) se solventan con la recaudación de los servicios que brindan y que esperan “salir de deudas” para adquirir nuevos compromisos crediticios para ampliar y optimizar sus servicios.

Según expresó, se requiere alrededor de US$ 10 millones para financiar las actualizaciones y la infraestructura requerida para ampliar la cobertura a nivel país.

Líneas bajas tienden a desaparecer

En otro tema, Vallese, habló sobre el futuro de las “líneas bajas”, las que tienden a desaparecer, especialmente las que funcionan en las residencias. Este cambio es a nivel global debido a que la forma de comunicación cambió.

No obstante, refirió que a nivel comercial, los empresarios siguen optando por este servicio porque da “seriedad”. “La línea baja tiene la particularidad, un requisito fundamental que es saber dónde estás y quién vos sos para darte esa línea”, dijo.