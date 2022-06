Finalmente Juana iniciará su tratamiento en el Instituto Nacional del Cáncer

Tras consultar en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), le pidieron hacerse nuevamente una tomografía para que pueda iniciar su tratamiento de radioterapia de forma específica. También deberá someterse al tratamiento de quimioterapia, ya que el diagnóstico que le dieron en Argentina, en el Instituto Oncológico Ángel Ruffo, es de osteosarcoma de bajo grado.

Juana Mercado, en comunicación con Abc Color, lamentó haber llegado hasta este punto. Dijo que, de no ser muy grande su tumor, podía haber sido más sencillo su tratamiento. El tumor llegó a un tamaño en el que ya compromete a varios órganos y la operación ya no es una opción. Solo a través de la radioterapia y la quimioterapia se logrará retroceder el crecimiento del tumor.

“Lastimosamente en nuestro país la medicina no es avanzada y tampoco hay profesionales especialistas en el área. Me hicieron esperar demasiado. Al principio me decían fibrodisplasea, pero al final resultó ser sarcoma. Nunca me iba a curar con la vacuna que me apliqué porque otro era mi diagnóstico. Tanto en IPS como en el Incan me diagnosticaron con fibrodisplasea, pero otra fue la realidad en la Argentina, porque allí ellos tienen más herramientas y están más capacitados”, comentó Juana.

Su tratamiento iniciará en los próximos 10 días, siempre y cuando pueda conseguir un estudio de tomografía, que según comentó se realizará en Codas Thompson o Revita.

Juana Mercado es una mujer de 33 años que vive en la ciudad de Limpio. Desde hace varios años viene padeciendo una extraña enfermedad en el rostro. Un tumor crece sin parar. Las veces que fue intervenida quirúrgicamente, solo fue raspado su tumor, y no extirpado de raíz. Antes de que iniciara la pandemia sintió nuevamente el crecimiento de la masa, lo que causó una alarma y tocó la puerta de varios los hospitales. Ahora, tras muchas vueltas, iniciará su tratamiento en el Incan.