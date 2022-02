Juana Mercado, la mujer que protesta frente a IPS pidiendo fecha de cirugía

“Yo no tengo ninguna respuesta todavía. La semana pasada me prometieron que ya me iban a dar una fecha de cirugía. Primero tenía que reunirse la junta médica y luego el consejo médico para tratar mi cirugía. La junta se va a reunir recién mañana y la próxima semana se podría dar el OK del consejo, entonces serían unos 15 días más que tengo que seguir esperando”, manifestó Juana Mercado.

La mujer comentó que hace más de dos años está esperando poder ser intervenida quirúrgicamente. Aclaró que es aportante porque su marido paga IPS. “Mi marido es aportante, tenemos 19 meses de aporte. Vinimos por el convenio porque él hace changas nomás, se le contrata por meses y después deja de pagar porque no puede, porque no tiene IPS de corrido”, explicó.

“Hace más de dos años que estoy en esta lucha y otras personas entran por la puerta grande. En 8 días ellos ya tienen solucionado todo. Nosotros no les conocemos a los amiguitos de IPS, por eso no somos nada”, reclamó.

Lamentó que se pierda tanto tiempo para que se le intervenga quirúrgicamente y así pueda mejorar su estilo de vida, además de poder trabajar y sostener su hogar. “Mi marido me tiene que cuidar a mí, mi mamá le cuida a mi hija y tenemos que comer. Mi hija se tiene que ir a la escuela. Ahora nosotros estamos viviendo de los vecinos, que me organizan pollada, rifas... Estoy tratando de curarme para poder salir adelante”, afirmó.

“Yo no estoy luchando solo por mí, sino por el derecho de todos los paraguayos. Y si le queda grande su lugar de trabajo a los ministros, pe poí (suelten), dejen trabajar a personas que quieran hacer su trabajo”, dijo.

Doña Juana tiene un tumor que desde hace varios años viene creciendo dentro de su rostro y ahora tiene problemas para respirar, para ver e incluso para alimentarse.