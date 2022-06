El multifacético enfermero que contagia alegría a pacientes en Clínicas

El pasado martes fue uno de esos días complicados para una paciente que llegaba a la sala para una sesión de diálisis que le era requerida de manera urgente. “Estaba ansiosa, quería pararse. Le pregunté si quería desayunar, parecía que con eso se calmó un poco, pero no”, comenta el Lic. Hernán León.

Finalmente, le pidió a su compañera que pusiera música en su teléfono y la paciente le comentó que la cumbia era su preferida, así que comenzó a sonar y Hernán animaba como si fuera una fiesta, viendo que la mujer sonreía y ya levantaba las manos, se acercó a ella.

“Le pregunté si bailaba y me dijo que cuando era joven lo hacía con su marido, así que hice la pregunta de rigor, si el esposo era o no celoso antes de tomarle de la mano y dar unos pasos de baile a su lado. Luego ya se sumó la paciente de al lado, me dijo que ella también quería bailar conmigo”.

Lea más: “Calladita te ves más bonita”, la coreografía teresiana y feminista que causa furor en redes

Así pasan las horas de manera más llevadera los pacientes, gracias a corazones alegres y solidarios como el de Hernán, que no dudó ni un segundo en levantar el ánimo de las señoras.

Hermán es enfermero, pero también DJ y animador de fiestas

Pero no fue casualidad que este joven de 39 años, oriundo de la ciudad de Capiatá, haya tomado el rol de animador, ya que años atrás y aún ahora en sus ratos libres es DJ, animador de fiestas y locutor comercial, “con eso pagué mis estudios de enfermería”, comenta.

Lea más: Clínicas hace por primera vez cirugía para extirpar fácilmente los miomas

Hernán trabaja en el Hospital de Clínicas hace 11 años y hace 5 años está designado en la cátedra de Nefrología, además de prestar servicios en el Hospital Ingavi del IPS y ser bombero voluntario.

El video del baile lo dio a conocer su compañera de trabajo, que rápidamente se difundió en redes sociales. Su novia ya le advirtió que no baile tan pegadito con otras mujeres, cuenta entre risas, mientras que su madre, quien no utiliza las redes, le preguntó qué le había pasado porque lo vio en la tele y los parientes también están hablando de él.

“Le dije a mamá que solo bailé con mi paciente y me dijo: ‘¿Nde tavyraíma piko?’”.