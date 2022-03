“Calladita te ves más bonita”, la coreografía feminista que causa furor en redes

“Calladita te ves más bonita”, se denominó la coreografía presentada por los alumnos del colegio Santa Teresa de Jesús (STJ) en la competencia de danza desarrollada en el marco del intercolegial del American School of Asunción (ASA) el pasado fin de semana.

La puesta de las chicas y muchachos de uno de los colegios más tradicionales de Asunción llamó la atención por su marcado mensaje feminista y los reclamos a los mandatos machistas que imperan en nuestro país.

“Enseñamos a las niñas a disminuirse. Desde pequeñas les decimos a las niñas ‘podés tener ambición pero no tanta, deberías ser exitosa pero no muy exitosa porque vas a amenazar al hombre’”, señala una voz en off que acompaña la danza de las alumnas.

A los mensajes de la presentación se sumó el aliento de la hinchada y la ovación del público que presenció el espectáculo.

Otro de los potentes mensajes de la coreografía fue “criamos a nuestras niñas para que se vean unas a otras como competidoras, no por trabajos ni logros, sino por la atención del hombre”.

También expresaron que se enseña a las niñas las maneras correctas de vestirse y comportarse para no alterar a los hombres. “Ellos no pueden controlarse”, reprocharon.

En un momento especial de la danza, las chicas unieron sus voces al grito de “arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer”, celebrado por todo el auditorio.

Video se hizo viral

En las redes sociales la publicación del vídeo se hizo viral y se llevó numerosos elogios de los internautas. Además, resaltaron que las chicas participaron días después en la marcha del #8M por el Día Internacional de la Mujer.

Sil Agüero, quien se presentó en las redes sociales como la coreógrafa que trabajó con las alumnas del colegio para preparar su presentación, fue una de las que difundió la grabación de la puesta.

Comentó que el grupo no recibió premios, pero de igual forma sintieron mucha alegría por haber dado un mensaje. “Gracias de verdad por compartir y hacerles sentir que lo que hicieron fue IMPORTANTE... ellas no obtuvieron premios, pero quiero contarles que salieron FELICES por haber levantado la voz”, escribió en Twitter.

Similares comentarios de aprobación coparon las redes sociales. “Ustedes vieron el playback de Las Teresas en el ASA? USTEDES VIERON?”, escribió @insfranmariav.

También exalumnas de la institución educativa celebraron el compromiso de los actuales alumnos del colegio con la lucha feminista.

Dani Vera escribió: “Les invito a que vean este baile titulado “Calladita te ves más bonita” un baile que rompe esquemas, que trasciende pero sobre todo que representa nuestra voz y nuestra lucha”.

Por su parte, @LalauMorales expresó: ”No niego ni afirmo que a los 7 minutos y 30 segundos del Playback de Las Teresas me puse a llorar. Un pirí desde que inicia hasta que termina. Definitivamente el futuro es feminista o no será”.