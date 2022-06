Con amparos y eventos solidarios, pacientes oncológicos costean tratamientos

Los enfermos oncológicos que realizan sus tratamientos en el Instituto de Previsión Social (IPS) o en los hospitales dependientes del Ministerio de Salud Pública (MPSBS), como el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), se ven obligados -cada vez con mayor frecuencia- a solventar sus fármacos mediante eventos solidarios o amparos judiciales.

La carencia de fármacos que llegan a costar incluso hasta G. 56 millones por ampolla, es solo una parte del infortunio de ser paciente oncológico en Paraguay, denuncian las asociaciones de familiares y pacientes oncológicos.

“Seguimos aguardando que concluyan las licitaciones, lamentablemente hay un marco legal que es difícil sortear. Siguen en falta enzalutamida, pembrolizumab y dacarbacina, principalmente”, comentó a ABC Juana Moreno, secretaria de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa).

Lea más: Incan: medicamento clave en tratamiento oncológico está en falta hace tres meses

Moreno continuó diciendo que: “muchos están solicitando por amparo judicial, que concluye en 10 a 15 días una vez que entra la sentencia al Ministerio de Salud”. Indicó que cada día entran 2 a 3 nuevos pedidos de amparo judicial.

En su mayoría, los enfermos de cáncer recurren a esta medida para la adquisición de enzalutamida, que cuesta unos G. 40 millones por caja y, pembrolizumab, que puede llegar a costar hasta G. 56 millones por ampolla.

“En Apacfa tenemos registrado que 41 personas recurrieron a un amparo hasta ahora, de las que 16 ya recibieron su medicamento y 25 están aguardando. Hay 59 personas más que requieren de estos fármacos”, precisó.

Según Moreno, algunas de estas personas recurrieron a la Diben, mientras que otras que residen en el interior del país, no tienen recursos económicos suficientes como para llegar a Asunción y acceder a la consulta médica en la cual le entreguen la receta que necesitan para acceder al medicamento.

Lea también: Pacientes con cáncer exigen compra de medicamentos oncológicos

“Muchos no tienen receta médica y como residen en el interior no pueden agendarse para pedir (la receta) porque no hay forma de agendamiento telefónico y no pueden llegar aún al Incan. Algunos tienen cita recién para la semana del 27 y otros para julio”, explicó Moreno.

Rifas y hamburgueseadas en redes sociales

Intentando encontrar la forma de solventar los gastos que conlleva un tratamiento oncológico en nuestro país por la falta de costosos medicamentos, muchos recurren a las redes sociales para promocionar rifas y eventos solidarios gastronómicos.

Uno de esos casos es el de Claudia, que durante mucho tiempo se vio obligada a realizar todo tipo de eventos para costear su tratamiento contra el cáncer.

Según relató su padre, Juan Carlos Medina, durante los primeros meses de la enfermedad tuvieron que realizar un sinfín de actividades para solventar el tratamiento de Claudia en Brasil.

“Costeamos los gastos mediante eventos y nos endeudamos por muchos millones”, lamentó Medina.

Actualmente, Claudia es tratada en el Incan, donde no se dispone de pembrolizumab, una droga que cuesta hasta G. 56 millones por ampolla en las farmacias de nuestro país y que ella necesita utilizar dos por sesión.

Lea más: Incan: pacientes gastan hasta G. 50 millones por un fármaco, mientras su director hace campaña política

Ante la carencia del medicamento, comenzaron de nuevo una campaña solidaria en redes sociales. No obstante, el padre de Claudia anunció ayer que mediante una gestión ministerial, el Incan ya se está encargando de las sesiones de quimioterapia de Claudia.

“El propio director del Incan se comunicó con nosotros y ella ya tuvo su primera sesión”, sostuvo su padre.

Lea también: Colorados hacen campaña proselitista con enfermos de cáncer

Lamentablemente, hay cientos de otros casos similares en todo el país. Los pacientes, pese a golpear todas las puertas terminan abandonando el tratamiento contra el cáncer por falta de recursos.

Misma situación en el IPS

La misma peripecia viven los pacientes con cáncer tratados en el Instituto de Previsión Social (IPS), según denuncian diversas asociaciones, que piden a la previsional garantizar la provisión de medicamentos biológicos y oncológicos. También reclaman agilidad en los procesos y terminar con la burocracia.

“Los pacientes no podemos esperar, en especial cuando se trata de enfermedades tan delicadas como las oncológicas”, sostuvo Gloria Fornerón, presidenta de la Asociación de Pacientes Oncológicos del IPS.

Por su parte, Amalia Cutillo, presidenta de la Asociación Guerreros de la Artritis (AGA), pide al IPS redoblar esfuerzos para que los pacientes puedan “ganar la batalla a sus enfermedades”.

Norah Giménez, directora ejecutiva de la Fundación Unidos Contra el Cáncer (Funca), comentó también que “es imperante anteponer la salud y la vida de las personas ante cualquier excusa, sea esta negligencia, ineptitud, mala gestión, falta de transparencia o corrupción”.

Lea también: IPS suspende quimioterapias por falta de medicamentos, denuncian

Las asociaciones de pacientes coinciden en señalar que la provisión de medicamentos en el IPS llega a ser toda “una peregrinación para los pacientes oncológicos y de enfermedades autoinmunes”.

Unos 150.000 nuevos casos al año

Según los datos proveídos por estas asociaciones, en Paraguay el cáncer ocupa el primer lugar en muerte prematura, antes de los 70 años, y se estima que unas 150.000 personas son diagnosticadas anualmente con enfermedades como artritis reumatoidea.

Además, en nuestro país más de 600 personas tienen esclerosis múltiple. Del total, 7 de cada 10 son de escasos recursos y solo el 33 % accede a un diagnóstico y a atención médica.