Colorados hacen campaña proselitista con enfermos de cáncer

“Estuvimos por la ciudad de Capiatá compartiendo con los Funcionarios del INCAN, miembros de la Asociación de pacientes con cáncer y familiares. Agradezco la presencia del intendente de Capiatá y candidato a Gobernador de Central, Luis Fernando González”, publicó en su Twitter el precandidato a senador Julio Rolón Vicioso.

El posteo iba acompañado de varias fotografías en las cuales el poncho y las bufandas coloradas no pudieron faltar. Rápidamente, la ciudadanía reaccionó ante lo que llamó una vez más proselitismo con pacientes de cáncer, quienes cada día sufren muchas penurias por falta de atención médica y medicamentos, una realidad que es muy conocida por Rolón, quien fue viceministro de Salud y también director del Incan.

Por ejemplo, un usuario identificado como Ronald Rolón respondió: “Acto miserable y asqueroso. No puedo dimensionar el nivel de bajeza humana”, mientras que Aldo Ferreria agregó: “Proselitismo con pacientes? No cabe la vergüenza en tu ser? No hay vergüenza en la ANR para jugar de esa forma con la salud de la gente? Ojalá nadie te vote”.

“DESUBICADO TOTAL!! Con pacientes que hace años mendigan por atención digna y medicamentos, y salen ustedes en época electoral a jugar así con la gente mas necesitada”, lamentó @Altafacha81. En el mismo sentido, Rubén Lesme cuestionó: “¿Cuántos pacientes oncológicos mendigando medicamentos para vivir? Gracias a gobiernos colorados... no tienen vergüenza para utilizarlos en campañas políticas”.

