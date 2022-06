Ingavi está saturado de pacientes respiratorios, pese a que ya no es hospital de referencia

Desde abril el Hospital Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS) dejó de ser el hospital de referencia para enfermedades respiratorias, pero de igual forma, actualmente, se encuentra saturado de pacientes.

Conforme indicó el doctor Ricardo Oviedo, director del centro asistencial, manifestó que por desconocimiento, los asegurados siguen llegando a Ingavi por enfermedades respiratorias, lo que genera una sobrecarga en las atenciones.

Recordó que es el Hospital Central del IPS al que deben acudir los pacientes que presenten cuadros respiratorios, ya que la clínica es un apoyo en especialidades quirúrgicas, pensado en cirugías. También comentó que atienden pacientes polivalentes solo como apoyo al hospital central.

Igualmente, mencionó que tanto urgencias como cuidados intensivos del hospital se encuentran saturados por la cantidad de asegurados que “sigue llegando”. Incluso los funcionarios de la previsional siguen derivando allí a los pacientes con cuadros respiratorios.

Clasificación de urgencias

En otro punto, Oviedo recordó la clasificación de atención en el hospital, que no es por orden de llegada sino por el tipo de urgencia que presente el paciente.

Este sistema de clasificación es para priorizar los casos más graves de los emergentes. “Si yo llego mal, me falta aire, no puedo, ni respirar, tengo un infarto, me atienden inmediatamente”, explicó.

Por otra parte, comentó que si un paciente llega para una consulta “común”, va a esperar para ser atendido.

En el Nivel 1, que lleva el color rojo que indica como “Resucitación”, la atención es inmediata, para el Nivel 2, color naranja que señala “Emergencia, la atención se hará a los 10 o 15 minutos. Al tratarse de una “Urgencia”, en Nivel 3, color amarillo la espera para la consulta será de 60 minutos, en el caso de una “Urgencia menor”, Nivel 4, color verde, la espera será de dos horas y el Nivel 5 que no indica urgencia, el color azul determina que se puede esperar por la atención 4 horas.

Lea más: Coronavirus se dispara aún más: insisten en aplicarse vacunas de refuerzo