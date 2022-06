Denuncian que las tierras del Segundo Cuerpo de Ejército se arrendaron para cultivos con tecnología

La denuncia formularon miembros de la Junta Comunal de Vecinos, la Junta de Saneamiento, la Comisión Cooperadora Escolar y docentes de la Escuela Básica número 5332, “Enrique Girett López” de Tristán Salazar, distrito de San Juan Bautista, Misiones.

Los vecinos, según dijeron, ya se reunieron con el comandante del Segundo Cuerpo de Ejército Gral. José María Balbuena Samudio y el presidente de la Junta Municipal de San Juan Bautista, Ariel Girett (ANR), a fin de evitar la siembra de rubros en forma empresarial, en el predio del cuartel denominado Alonso Kue. Pero denunciaron que no han logrado nada.

La directora de la Escuela Básica 5332 profesora Dorisel Galeano señaló que la Escuela se encuentra en el mismo predio del Segundo Cuerpo, en la granja militar Alonso Kue.

Añadió que el terreno del cuartel fue arrendado a extranjeros, quienes talaron árboles e iniciaron la preparación de suelo con maquinarias enormes.

“Nosotros no queremos que se cultive ningún rubro y menos aún soja porque trabajan con tecnología, derriban plantas y queman las ramas ocasionando daños ambientales”, dijo Galeano.

La directora dijo que solo el callejón separa a las viviendas del predio del Segundo Cuerpo de Ejercito.

Por su parte, Luis Otazú, presidente de la Junta de Saneamiento de la Colonia Tristán Salazar II, manifestó que se están preparando cultivos mecanizados dentro del predio del Segundo Cuerpo de Ejército que pueden afectar a la población. Añadió que acaban de terminar la construcción de un pozo artesiano para proveer a la comunidad de agua potable.

El pozo artesiano y el tanque de agua están a menos de 100 metros de los cultivos que se están preparando, dijo Otazú.

Añadió que es riesgosa la contaminación ambiental que puede afectar al agua para la población. Hay evidencia y pruebas que un cultivo mecanizado con fumigación daña a la salud de los vecinos, afirmó. Agregó que a unas 500 personas desde Cuatro Bocas hasta San Pedro va a afectar este cultivo mecanizado.

A su vez, el presidente de la Junta Comunal de Vecinos, Alfredo Quiroga, expresó que están preocupados por el plan del Segundo Cuerpo de Ejército de arrendar la granja para cultivos, sin tener en cuenta el ente regulador que establece que no puede estar el sembradío a 100 metros de las viviendas.

“Los militares dicen que tienen permiso y estudio medio ambiental para arrendar el predio, pero no muestran”, dijo Quiroga.

NO RESPETAN LA VIDA HUMANA

Porfiria Medina de Olazar, presidenta de la Comisión 8 de Diciembre de Tristán Salazar II, dijo que los vecinos tienen derecho en reclamar, “porque acá hay vida humana de adultos, niños de la Escuela y del vecindario. Hay que mirar la vida humana”, puntualizó Medina de Olazar.

Subrayó que el comandante no tuvo en cuenta la vida de sus compatriotas y están alquilando por unas cuantas monedas. “Esto si llega a envenenar el suelo y llega al agua la comunidad entera puede sufrir daños e intoxicaciones”, dijo.

La vicepresidenta de la Comisión Cooperadora Escolar, Liliana Ramos, manifestó -por su parte- que las madres están preocupados por los niños que van a la Escuela de Tristán Salazar.

Quisimos escuchar la versión del comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, Gral. Balbuena, pero en la guardia dijeron que el mismo no se encuentraba en la unidad castrense y que no están autorizados a dar ninguna información. El oficial de guardia -que no se quiso identificar- fue tajante al señalar que no pueden permitir el ingreso de nadie y menos aún dar informaciones.

Por su parte, el presidente de la Junta Municipal de San Juan Bautista, Misiones, Ariel Girett (ANR), señaló que la Junta trató el pedido de los vecinos. Añadió que el cuerpo legislativo pidió la intervención del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), pero que hasta el presente no respondieron.