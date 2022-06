Denuncian uso de ilustración sin permiso en libro titulado “El Partido Colorado”

Decenas de internautas respondieron indignados a lo compartido por Enzo Pertile que publicó una imagen que le pertenece. La indignación creció al ver como José Ocampos, precandidato a senador por Honor Colorado, posó con el libro, junto al precandidato a la Presidencia por HC, Santiago Peña.

Inmediatamente las opiniones corrieron a favor de una demanda por el presunto plagio del dibujo, que es tapa del libro de Ocampos, sin que supuestamente tenga la autorización de Pertile.

Lea más: Del lápiz al mundo digital

José Ocampos, autor del libro “EL PARTIDO COLORADO. La pasión de una causa”, a su vez contestó en Facebook.

“ACLARACIÓN y debido pedido de disculpas al Señor Enzo Pertile. Antes que nada el Libro aún no se presentó. Uno acude a un profesional del Diseño de tapas de libros, le da ciertas ideas de su deseo”.

Ocampos dice que “no mira comics”

Prosiguió el escritor: “Al culminar me avisan cuando está, uno pregunta si está todo correcto y te manifiestan que sí, sólo me queda creer en la BUENA FÉ de las personas, lastimosamente no miro Comics (sic).

Afirmó: “soy abogado, Docente, mi especialidad es lo Civil y Comercial, no tengo idea de lo que es DISEÑO, eso escapa a mis habilidades”.

“Es una pena que personas que no me conocen sin saber esto digan, por ejemplo, ‘es un Colorado de mierda asqueroso reventale al HDP’”, dijo en base a quienes lo criticaron en redes.

“Por este medio disculpas y ahora que sé que la imagen es del Señor Enzo Pertile espero poder hablar con él, y si decide que un Colorado no puede usar su dibujo también respeto su decisión. Muchas Gracias”, dijo.

Enzo Pertile es un dibujante autodidacta que forma parte del equipo de ilustradores profesionales del diario Última Hora. Incursionó en el diseño gráfico, la ilustración digital, la caricatura, el dibujo de historietas y la pintura.