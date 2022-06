El “apego” de Emma y su papá tras la muerte de su madre

Christian Galeano comenta que el Día del Padre le pidieron que llevara una camisa al Hospital. Ni se imaginaba para qué era, de qué se trataba, así que se puso una y llegó hasta Clínicas.

Le explicaron que “el apego” primeramente lo realiza la madre y luego el padre, pero que en esta ocasión él haría el trabajo de los dos.

Lea también: Mito de la teoría del apego: el niño necesita más que solo a la madre

“Estaba muy nervioso, no sabía cómo se hacía eso y era la primera vez que le iba a alzar upa a Emma. Fue un momento de tanta emoción. Le hablé mucho a la bebé, ya no me acuerdo qué tanto le dije, pero seguro hasta se aburrió porque yo no paraba de hablarle”, recuerda.

Este domingo tuvo la oportunidad de volver a tener a su hija en sus brazos. Los médicos le comentaron que esperan que ella alcance su peso ideal, 2 kilos, para que la puedan llevar a casa, donde la esperan una hermana y un hermano.

“Emma va a ser la jefa”

Christian vive con su familia en Ypané, donde también cuenta con un negocio en la casa. “Emma va a ser la jefa ahí”, asegura.

Si bien el embarazo de Vanessa, su esposa, no fue “normal”, salió bien del parto pero dos días después falleció, aparentemente por un infarto; sin embargo existen algunos puntos que la familia aún no tiene muy claro, señaló Christian.

Por su parte, Mariela, tía de Emma, comenta que al verle a su hermano haciendo “el apego” sintió que se le acurrucó el corazón, “porque sé que nadie va a suplir el lugar de la mamá, ese lugar es irreemplazable, pero mi hermano está sacando fuerzas de donde sea para hacer lo que tiene que hacer para que Emmita pueda desarrollarse rápido y salir del Hospital para reunirse con toda la familia, que estamos más unidos que nunca”.

Un mensaje a todos los padres

Mariela menciona que la foto que le tomó a su hermano y levantó a sus redes sociales es también un mensaje para todos los padres, para que ellos puedan ver que un hombre también puede sacar adelante a una bebé, a sus hijos y no darse por vencido aunque la vida le dé millones de pruebas.

La pequeña Emma recibe toda la atención médica necesaria en el Hospital de Clínicas; sin embargo, el padre comenta que usa mucho pañal y toma leche de la marca Nan, por lo que habilita su número de celular 0972 668-346 para recibir algún tipo de ayuda “si le nace a alguien en el corazón”, indicó.

El apego

Se le denomina “apego” a la tendencia del recién nacido, en sala de terapia intensiva, de buscar la caricia, el contacto visual y los cuidados de la madre primeramente y luego del padre.

Es una tendencia de la psicología que está en auge y que se practica durante toda la vida entre padres e hijos, en las diferentes etapas, incluso en la adultez.

Tiene efectos profundos en el desarrollo físico, psicológico e intelectual.