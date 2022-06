Ola de robos y hurtos preocupa a los pilarenses

Cada día se notifican a las comisarías y subcomisarías, más denuncias sobre casos de robos domiciliarios en los barrios de la capital del Ñeembucú. Principalmente se producen robos de motocicletas y en otros casos hurtos de herramientas de trabajos.

Días atrás, un grupo de delincuentes entró a robar 138 metros de cables de cobre con 16 mm. de diámetro, de una estación de bombeo. El hecho hasta ahora no fue aclarado.

Mientras que en otro caso a plena luz del día, una joven ingresó a una despensa en el populoso barrio San José, abrió la caja fuerte y se llevó todo lo recaudado, que era más de G. 1.600.000. Dos días después, la policía detuvo a la joven y fue puesta a disposición de la justicia.

La semana pasada, un hombre ingresó a una tienda de ropas e intentó asaltar, pero se encontró con una joven vendedora que luchó cuerpo a cuerpo con el delincuente. En medio de la pelea, ambos cayeron al suelo.

La vendedora de ropas no tuvo otra alternativa más que morderle la mano al delincuente, este aflojo y la mujer se zafó. Luego salió a la calle a gritos a pedir auxilio. El agresor corrió tomó su motocicleta, y se fugó del lugar.

Según la policía, el mismo ladrón ingresó a un hotel ubicado en el barrio Puerto Nuevo. El hombre llego como un cliente, subió a la habitación y después de algunos minutos bajó, y dijo a la encargada del hotel que el control del televisor no funcionaba.

La funcionaria subió a la habitación, y el hombre aprovechó para maniatarla con una tela que era de la funda de una almohada.

Lea más: Descaradamente ofertaba en las redes sociales motocicleta robada y fue detenido

El delincuente le dijo que se trataba de un asalto, se llevó más de G. 650 mil del hotel y se escapó, pero antes desató a su víctima. Gracias al circuito cerrado del local, se pudo identificar al delincuente. Se trata de Víctor Daniel Rolón de 40 años de edad. La policía peinó la zona buscando al peligroso maleante y lo ubicó en el barrio San Vicente de Pilar.

Agentes de Investigaciones, dirigidos por el oficial Cristian Ayala, jefe de la comisaría Loma Clavel, efectuaron un operativo en forma conjunta con personal policial de la comisaría de Villa Paso y lograron detener a Rolón, quien se encuentra detenido en la dirección de la Policía de Ñeembucú.

Otro caso de robo fue denunciado en la comisaría de Villa Paso. Ocurrió este fin de semana en el barrio San José de Pilar, donde un hombre denunció el robo de G. 42 millones del interior de su vivienda, mientras él y su familia participaban de una fiesta de San Juan.

La versión policial

Sobre la ola de robos y hurtos, el director de la policía de Ñeembucú, Cresencio Portillo indicó que es un hecho atípico lo que está ocurriendo en la ciudad. Manifestó que el comando institucional establece que en cada cuadra, plazas, bancos y financieras, esté un uniformado cuidando la seguridad de las personas. ”Con relación a la ola de robos, nosotros ya detuvimos a los sospechosos y en algunos casos ya cerramos el caso”, explicó.

Dijo que seguirán trabajando hasta aprehender a todos los que están creando zozobra, en los diferentes barrios, cometiendo hechos ilícitos.

Toda esta situación preocupa a los ciudadanos. Mauro Medina, dijo que hay que analizar las cosas del por qué esta pasando. El hombre vive en el barrio 12 de octubre, y dijo que los vecinos están organizados .

“Siempre hubo robos pero en menor proporción, yo considero que esto sucede por que la economía está apretando, la economía de Pilar es una economía chica pero entre todos hay que buscar la forma de cómo salir de esta situación”, expresó.

Otro ciudadano de nombre Antonio Lezcano, que es un conocido chef de la ciudad, dijo que antes no había robos ni hurtos. “Ahora es en forma continua, a mi casa entraron dos veces, primero me robaron todos los productos, carnes verduras, me perjudicaron bastante, y en la segunda vez me llevaron mi tubo de gas” dijo.

Explicó, que varios de sus vecinos ya fueron víctimas de robos domiciliarios. Cerca de su casa no hay cámara de circuito cerrado.

Lea más: Jóvenes fingieron ser pasajeros para asaltar a chofer de Bolt

Sigue búsqueda del sospechoso del crimen por feminicidio

Con relación al caso de feminicidio ocurrido el fin de semana pasado, la policía está detrás de la pista del sospechoso del hecho.

Solicita a la ciudadanía a que colabore para ubicar al supuesto homicida de nombre Porfirio Antonio Espínola. En ese sentido, las autoridades confeccionaron un flyer que se distribuyó en todas las redes sociales.

Cabe recordar que Espínola, supuestamente fue el que acabó con la vida de su pareja, propinándole varios golpes en la cabeza. El hecho ocurrió el jueves pasado en el barrio San Roque de la ciudad de Pilar.