Jóvenes fingieron ser pasajeros para asaltar a chofer de Bolt

Poco antes de las 2:00 de este viernes, Cristian Daniel Barrios se encontraba trabajando como chofer de Bolt cuando solicitaron sus servicios en las cercanías de la Costanera de Asunción. Al llegar a la ubicación, subieron tres supuestos pasajeros, quienes abordaron su auto y, minutos después de haber iniciado el viaje, lo amenazaron con un arma de fuego y un gran cuchillo para que entregue todas sus pertenencias.

La víctima relató que cuando fue amenazada con el cuchillo se asustó y frenó bruscamente. “Me dijeron que me quede quieto y les dé todo. Les dije que sí, pero cuando me asusté, frené de golpe y entonces es ahí cuando el que me apuntaba con el cuchillo impacta con el tablero del vehículo y el de atrás me amenaza. Ahí los policías ven lo que pasa y se ponen frente mío”, detalló.

Lea más: Recuperan camioneta que fue robada en Villa Morra

En ese sentido, el subcomisario Juan Medina, de la Policía Urbana, agregó que agentes policiales se encontraban realizando una patrulla de rutina cuando observaron la frenada brusca del vehículo y se percataron del hecho y procedieron a intervenir.

Fueron detenidos dos jóvenes: Francisco Daniel Páez Giménez, de 19 años, y J. R. O., de 17. Fueron incautados un cuchillo y un arma de juguete. Otro de los involucrados logró darse a la fuga internándose en los pasillos de la Chacarita.

Lea más: Hallan armas blancas escondidas en sanitario de un colegio de Minga Guazú

El subcomisario resaltó que también anoche ocurrió otro asalto con las mismas características y las víctimas fueron convocadas para identificar a los detenidos, informó el periodista de ABC Rodolfo López.

Ya en la comisaría, Cristian lamentó la inseguridad reinante y la gran cantidad de asaltos que sufren los conductores de plataformas digitales. “Les digo a los conductores de Bolt o Uber que si les envían la ubicación en zona de Chacarita es un riesgo; es como entrar a la boca del lobo”, advirtió.