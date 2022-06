Recién en dos años podrían retirar los cables “mau” de los postes de la ANDE

Agregó que ordenar el cablerío tendrá su proceso y que no será tan rápido, porque solo a los contratos nuevos o que están renovando se les otorga el plazo de 12 meses para que implementen el código QR en sus equipos. “A partir de entonces vamos a retirar los que no estén identificados con el código QR, y eso va a llevar un proceso mínimo dos años. No tenemos mucha gente que se dedique a retirar los cables”, explicó Rolón.

Manifestó que, con seguridad, las empresas que tienen sus cables de los postes de la ANDE sin pagar o averiados no los van a retirar. “Sobre todo si eran clandestinos, no lo harán porque no van a evidenciar quiénes eran los que los usaban sin pagar; vamos a tener que hacer ese trabajo nosotros”.

Actualmente, la estatal desconoce a muchas de las empresas que están utilizando sus postes y generan el enmarañado que se ve por toda la ciudad. Las compañías telefónicas, de internet y tv cable que sí están identificadas son 173, con más de 53.000 km.

Lea más: ANDE no sabe de quiénes son muchos de los cables que cuelgan de sus postes