Concejala propone descontar impuestos a quienes arreglen sus veredas en Asunción

La concejala líder de la bancada liberal hizo hincapié en el mal estado de las veredas, que es una problemática que se repite prácticamente en cada barrio de Asunción. Su ordenanza, que busca mejorar gradualmente el estado de las aceras, ya fue presentada al pleno de la Junta Municipal y actualmente es estudiada en la Comisión de Infraestructura del legislativo.

Lea más: Este es el ranking de las peores veredas de Asunción

Según Fiorella Forestieri, la Comuna puede incentivar a los contribuyentes a que reparen sus veredas al otorgarles un descuento en los impuestos municipales. Actualmente, los dueños de patrimonios ya tienen descuentos por arreglar sus edificios históricos, por lo que la idea de la edil sería trasladar ese tipo de beneficios a más personas, en este caso en busca de mejorar el camino de los peatones.

La Ordenanza asuncena Nº 217/12 en su artículo número 60 dicta que “los propietarios o responsables de inmuebles urbanos, cualquiera sea la situación de sus calles, están obligados a construir, reparar, conservar y/o regularizar las veredas existentes”. La multa por tener una vereda en mal estado es de 20 jornales mínimos, es decir G. 1.761.000‬.

Lea más: Compró moto eléctrica para ahorrar, pero terminó en un bache

Sin embargo, en la actualidad, las notificaciones son escasas. La Municipalidad debería notificar al propietario, que según ordenanza tiene 30 días hábiles para empezar a arreglarla, contados desde la fecha de notificación. Además, el plazo de finalización de los trabajos no debe exceder los 45 días.

Incluso la misma norma, en su artículo 62, explica que si los propietarios no cumplen con la construcción, reparación o reconstrucción de sus veredas en el plazo determinado, la propia Municipalidad podrá proceder a la construcción o reparación de las mismas, lo que hasta ahora no ha sucedido. No obstante, la ordenanza es letra muerta en Asunción.