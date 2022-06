La producción no será contaminante, dice Sosa

El acuerdo fue rubricado el lunes último en el marco de la Ley 3009/06 “De la Producción y Transporte Independiente de Energía Eléctrica” (PTIEE).

Según el Ing. Sosa, la empresa de celulosa producirá con 220 Megavatios de potencia energía térmica dentro de su proceso industrial, similar a la instalada en la central hidroeléctrica Acaray, de los cuales la energía de 100 Megavatios será adquirida por la ANDE, bajo la figura de cogeneración, aumentando así la eficiencia energética de procesos industriales sustentables en el Paraguay.

Lea más: Me ha gustado esta nota en https://www.abc.com.py/economia/2022/06/27/paracel-primera-proveedora-privada-de-energia-a-la-ande/

El funcionario señaló que esta producción no será contaminante porque en este caso no utilizará combustible derivados de petróleo. “No utiliza combustibles fósiles, usa el residuo de su proceso industrial para la producción de energía térmica. Es energía renovable no contaminante porque utiliza eucalipto reforestado”, detalló.

Cabe recordar que es la primera vez que se da licencia al sector privado para la producción de energía eléctrica y venderle a la ANDE para que la inyecte en el Sistema Interconectado Nacional.