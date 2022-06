Conflicto en Itakyry: mensura está paralizada desde hace dos años y el Indi culpa al Poder Judicial

El presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Omar Pico, confirmó esta mañana que se encuentra paralizada una parte de la mensura judicial sobre las tierras de Itakyry, departamento de Alto Paraná, por las cuales se disputan colonos e indígenas. Este proceso determinará si los terrenos pertenecen al Estado paraguayo o a los productores de la zona.

Explicó que las 1.364 hectáreas de tierras en conflicto se extienden entre Alto Paraná y Caaguazú. Agregó que la mensura sobre el primer departamento ya concluyó, pero aún no se llevó a cabo sobre la segunda jurisdicción, pese a que el proceso arrancó hace dos años.

Al respecto, indicó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún no definió a un juez competente que disponga la ejecución de la mensura con respecto al departamento de Caaguazú. “Nosotros estamos a expensas de lo que la justicia determine. Mientras no se designe al juez, no podemos hacer nada. Esta mensura judicial tiene aproximadamente 2 años”, lamentó.

Así también, Pico indicó que solamente se podrá determinar a qué sector pertenecen las tierras una vez que concluyan ambas mensuras, por lo que no pudo precisar si las propiedades del Alto Paraná son del Indi.

Respondió a cuestionamientos

Desde el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) señalaron que dicho proceso judicial no avanza por la falta de impulso del Indi.

“No sé de dónde sacan que no hemos impulsado esto”, señaló al respecto el titular del Instituto del Indígena.

ONG, motivo de “crispación”

En otro momento, Pico comentó que ofrecieron a los indígenas unas 2.500 hectáreas, distribuidas entre las ciudades de Hernandarias y Canindeyú. Sin embargo, indicó que estas comunidades no aceptaron las tierras y volvieron a instalarse en la zona de conflictos, en Itakyry.

Según fuentes a las que accedió ABC, los indígenas habrían rechazado estas tierras por recomendación de un tercero. El titular del Indi no descartó tal situación y dijo desconocer a los que podrían haber sugerido dicha decisión a los pueblos originarios.

Por otra parte, comentó que las comunidades están acompañadas de algunas ONG, pero no supo precisar cuáles serían. Comentó que los representantes de estas organizaciones incluso acudieron ayer, martes, a las tierras en conflicto.

Agregó, en ese sentido, que existía una “tregua” entre los colonos e indígenas hasta el martes, pero que tras la presencia de representantes de las ONG en las tierras se desató el conflicto. “Cuando llegó la gente de la ONG empezaron las crispaciones con los colonos”, mencionó.