Solicitan enajenación de viviendas de Yacyretá

Carlos Duarte manifestó que después de que la Entidad Binacional Yacyretá entregará las casas de las Mil Viviendas a sus actuales moradores, de manera conjunta con el gobernador Carlos Arrechea, se conversó con el presidente de la República Mario Abdo Benítez y Duarte Frutos sobre la necesidad de realizar un mismo proceso con las casas del barrio Villa Permanente.

El proyecto es una solicitud de los actuales ocupantes y de diferentes sindicatos de funcionarios de la EBY que vinieron de otros lados, pero ya están arraigados en esta comunidad. El pedido también obedece a la necesidad de contar con el título de propiedad, agregó.

Lea más: Abdo y Fernandez se reuniran en Ayolas

Además, mencionó que algunos ocupantes están con la intención de abonar lo que corresponde para poder acceder al título de propiedad. El próximo martes se entregará un pedido a Mario Abdo que estará realizando entrega de proyectos productivos en el departamento de Misiones.

Buscan habilitar carreras de la Universidad de Misiones en Ayolas

Lea más: Directivos de la Universidad de Misiones solicitan aporte economico a Yacyreta

Por otro lado, Carlos Duarte señaló que se está trabajando para lograr la habilitación de dos carreras la Universidad Nacional de Misiones (UNAMIS). Si bien hay interés de que se habiliten carreras relacionadas al turismo, también se pretende traer en principio carreras técnicas para que se pueda montar infraestructura más sencilla para su funcionamiento.

Existen carreras que requieren de laboratorios muy costosas y lleva su tiempo, mientras no se cuente con los laboratorios no se tendrá la habilitación, por eso se optarán por otras carreras que pueden ser opciones interesantes para los jóvenes y no tan jóvenes, concluyó.