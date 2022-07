Adolescente muerta: “Hechos hacen pensar que se quería ocultar el trasfondo”

A pedido del Ministerio Público, ayer, jueves, se llevó a cabo la reconstrucción de los hechos en la vivienda donde la adolescente de 16 años había recibido un disparo de arma de fuego, lo cual terminó quitándole la vida.

El jefe de Homicidios de la Policía, comisario Hugo Grance, comentó que dicho procedimiento permitió dilucidar algunas dudas relacionadas al caso, que se presume que se trata de un presunto asesinato. “Hay ciertas actitudes que no concuerdan con el relato. Se creó una película y a partir de la realización del proceso de ayer se llegó a la película real”, sostuvo.

En principio, se señaló que la causa de muerte de la adolescente fue la explosión de un vapeador. No obstante, la investigación tuvo un giro debido a que técnicos indicaron que el cigarrillo electrónico no presentaba ningún desperfecto, además de las dudas que se generaron con respecto al relato de los familiares de la víctima, según comentó Grance.

¿Se quería ocultar el trasfondo?

El comisario, en ese sentido, manifestó que hay hechos relacionados al caso que hacen suponer que desde la familia se buscaba ocultar el trasfondo, como el entierro apresurado del cuerpo y la versión sobre la supuesta causa de muerte por explosión de un vapeador. “Encontrar una escena y querer cambiar... Me da a pensar que querían ocultar el trasfondo, todo lo que había detrás de esta escena”, sostuvo.

De acuerdo a lo comentado por Grance, el trasfondo que pretendía ocultarse es el vínculo sentimental que mantenía la ahora fallecida con el principal sospechoso, su hermano Wilmar Javier Baliero Rodríguez (19).

Los padres de la adolescente alegan que desconocían sobre dicho vínculo, pero hay testigos que confirman que la ahora fallecida y su hermano incluso hacían público su relacionamiento. “Se crean hipótesis en cuanto al conocimiento o no de esta situación. Los padres manifiestan que no tenían conocimiento, que estos jóvenes no demostraban tal actitud (sobre vínculo sentimental)”, añadió.

Imputado por feminicidio

La fiscala Gladys González, quien investiga la muerte de la adolescente en Lambaré, imputó por feminicidio al principal sospechoso del presunto crimen, atendiendo al supuesto vínculo que había entre ambos.

El detenido, conforme a los investigadores, tenía un vínculo sentimental desde hacía cuatro años con la ahora fallecida, lo cual fue confirmado al Ministerio Público por parte de dos testigos.