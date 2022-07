“No les den sus votos a los que mintieron”, dicen desde gremio de médicos

La representante del Sindicato Nacional de Médicos, Rossana González, indicó que urge una ley que condicione a las autoridades nacionales a que si van a candidatarse previamente renuncien a su cargo para dedicarse de lleno a su campaña proselitista, especialmente si se tratan de áreas sensibles para el país como es la salud pública. El ministro de Salud, Julio Borba, es candidato al Senado y se encuentra en el puesto número 3 de la lista de suplentes.

“A la gente lo que le digo es que, a aquellos que les mintieron, que repiten sus promesas y no hicieron absolutamente nada, por favor, no les den su voto. No estamos hablando de ninguna línea política. Siguen faltando medicamentos, antibióticos, no tenemos medicamentos para presión alta, guantes, catéteres, hilo, saturaciones, todo lo que tiene que ver en neonatología”, reclamó.

“Es una lástima por nuestro gremio. No se debería mezclar lo partidario con la salud, pero es lo que ocurre. Mientras se siga poniendo a directores o al propio ministro, sin un concurso real de méritos y aptitudes, esto va a seguir ocurriendo en el país y este es el momento en que todos nos damos cuenta de que existe un enfoque total hacia las campañas políticas partidarias”.

Tendría que haber una ley que diga que si la persona se va a candidatar se aparte del cargo o pida sin goce de sueldo.