Una mujer es victima de robo por quinta vez en Emboscada

Belén Bustos reside en el barrio Valle Claro de Emboscada desde hace 3 años y afirma que ya no sabe qué hacer por tanta inseguridad, pues es la quinta vez que es víctima de robo en su domicilio. Esta vez los ladrones ingresaron a su vivienda de ayer jueves aproximadamente a las 17:30. Señaló que se había percatado del hecho ya cuando llegaba de su trabajo y se encontró con el escenario de que nuevamente se habían robado sus cosas.

Indicó que adictos del barrio, anteriormente ya le habían robado joyas, celulares y su tanque. Por lo que presume que los autores de este hecho fueron los mismos.

Por ello había tomado la medida de colocar más seguridad en su domicilio con rejas y de esa forma reforzó más la seguridad. Pero lamentablemente eso no fue impedimento para que los mal vivientes ingresaran nuevamente a su vivienda. Y esta vez los adictos ingresaron por la zona trasera, rompieron las ventanas, forzaron la puerta, ingresaron, se robaron su televisor, secador, planchita, y radio ocasionando, destrozos. Pero eso no fue suficiente para los ladrones.

La denunciante manifestó muy triste que los mal vivientes también mataron a su perro, lo envenenaron para entrar a robar.

Aseguró que eso le causa mucha tristeza e indignación, y señaló que se siente muy desprotegida porque no cuenta con el apoyo ni seguridad policial que deberían tener.

La denunciante indicó que todas las veces que le robaron hizo las denuncias correspondientes y la policía no hace nada. Así también dijo que a media cuadra de su casa se comercializa estupefacientes y por eso es que hay tanta inseguridad en el barrio, por la cantidad de adictos que abundan en la zona.

Mencionó que la policía va a menudo a ese lugar con las luces apagadas y asegura que va a retirar dinero que les entregan los distribuidores para que ellos guarden silencio y les permitan seguir con la venta de drogas.

“Ya no sé que hacer no sé si vender mi casa, porque ya no quiero vivir en este lugar, es muy inseguro”, dijo desconsolada la denunciante.

Además señaló que es la primera vez que se anima a denunciar de forma pública, por lo que teme por su vida y la de su hijo, pero ya no aguanta más la inseguridad y espera que las autoridades hagan algo. Aseguró que verá la forma de reforzar aún más la seguridad de su domicilio pero solicita de forma urgente ayuda y respaldo policial.

Al respecto intentamos tener comunicación con el comisario de Emboscada, Javier Martínez, pero no obtuvimos respuesta. Estamos abiertos por si desea dar su versión.