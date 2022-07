Hombre denuncia haber sido golpeado por concejal de Alberdi

Un ciudadano de nombre Marcelo Medina se encuentra realizando una huelga de hambre exigiendo a las autoridades que escuchen su clamor, luego de que el presidente de la Junta Municipal, Alberto Coronel, lo agrediera fisicamente, según expone.

Marcelo Medina explicó que Alberto Coronel era su amigo, y que 15 días atrás viajaron a la capital del país y discutieron por una cuestión personal. Según detalló, cuando alcanzaron la Terminal de Ómnibus de Asunción el edil le dio una trompada en dos oportunidades.

“El presidente me pegó, me dio dos trompadas, me echó todo mi diente. Yo me baje del vehículo y fui a hacer la denuncia en la comisaría; tengo todo el diagnostico médico”, detalló Medina.

La víctima señala que el presidente de la Junta siempre fue una persona agresiva, “yo por eso estoy pidiendo a la Junta Municipal que le sancione, que le suspenda en sus funciones, pero el pleno de la Junta primero no quiso recibirme para escuchar mi versión; me prohibieron entrar en la sesión de la Junta y eso es inadmisible porque yo soy un ciudadano común”, expresó.

El denunciante dijo sentirse indignado, ya que en esta segunda oportunidad la Junta estudió el caso y no consideró grave la actitud del concejal Coronel. De haberse aplicado como grave, tenía que ser suspendido por dos meses de acuerdo al reglamento interno, según puntualizó.

Marcelo Medina dijo que seguirá con la huelga de hambre hasta que sea escuchado. “Si algo me pasa a mí, ellos serán los responsables, porque yo no voy a ingerir ni agua”, sostuvo Medina.

Desde la corresponsalía de ABC Color intentamos hablar con el presidente de la Junta Municipal, Alberto Coronel, pero no obtuvimos respuestas.