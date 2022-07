Menonitas de San Pedro reparan camino rural con recursos propios ante desinterés del MOPC

Colonos menonitas de Manitoba, distrito de Tacuatí, departamento de San Pedro comenzaron con la reparación del camino rural. Esto debido al estado lamentable del tramo que les genera grandes pérdidas al no poder trasladar los productos agrícolas en tiempo y forma, y ante el nulo interés del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones.

En más de un mes de trabajo, utilizaron unos 40.000 litros de combustible, emplearon más de 26 maquinarias y dejaron en impecable estado unos 45 kilómetros del tramo, entre los distritos de Tacuatí y San Pedro de Ycuamandyyú, al límite con el departamento de Concepción. El tramo tiene unos 120 kilómetros, pero las autoridades del MOPC nunca ejecutaron mejoras viales en la zona.

Pausa obligada para ir a cosechar

“Estamos terminando la última parte, todas las máquinas son de los colonos menonitas, algunos ganaderos ayudan. También pagamos a operarios de nuestro bolsillo, contratamos algunas máquinas, pagamos por hora, más de un mes trabajamos con nuestros recursos”, dijo Johan Wolf, uno de los colonos.

Pidieron apoyo al MOPC, pero fueron ignorados, indicaron los colonos menonitas. El tramo tiene unos 120 kilómetros, pero la zona reparada ahora es de 45 kilómetros, en donde se concentra la mayor producción ganadera, agrícola y asentamientos humanos.

“Por lo menos si nos ayuda el Gobierno con unos 40.000 litros de combustibles podemos mejorar más el tramo. Al Gobierno le gusta elevar el precio de combustible, pero no aporta nada, cada día es más caro el diésel, no se aguanta más el precio”, lamentó el colono.

El menonita indicó que invirtieron millones de sus propios recursos para mejorar el camino con el objetivo de poder sacar sus productos hasta los centros de acopio, pues el mal estado del camino solo les genera pérdidas económicas y aislamiento.

“Calculamos que gastamos más de mil millones en 45 km de tramo, se habló con el Ministerio de Obras, prometieron apoyo, pero no pasa nada, no llega nada, ni una persona del MOPC no aparece por acá. Vamos a parar, vamos irnos a trabajar para cosechar nuestro producto agrícola”, detalló Wolf.

Director de caminos vecinales es un gran inútil, dice diputado

El diputado sampedrano Pastor Vera (PLRA) se había reunido con los colonos menonitas, llevó notas y pidió apoyo al director de Caminos Vecinales del MOPC, pero no tuvo respuestas ni interés.

“Acompañé a los vecinos, a los menonitas, pidieron combustible y algunas maquinarias, busqué al Ing. Rubén Andino, del Ministerio de Obras Públicas, pero nunca me atendió el teléfono, fui a su oficina, le dejé la nota y pedí que me atienda, pero no hubo retorno”, dijo el diputado.

Intentamos obtener la versión del funcionario de la cartera estatal, pero no atendió nuestra llamada.