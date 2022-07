Obra de Tres Bocas no avanza y crece el descontento de frentistas

La construcción de la rotonda y túnel sobre la ruta PY 01 ex-Acceso Sur, que afecta a los municipios de Villa Elisa, Fernando de la Mora y San Lorenzo, en la zona conocida como Tres Bocas, prácticamente no avanza y ya genera preocupación de los comerciantes y frentistas afectados. La obra tuvo que terminar el mes pasado.

“Cada día es peor, la obra no avanza nada, y hoy día ni las moscas vuelan por nuestros negocios, ya no producimos nada, varias familias ya están pasando hambre, porque el Gobierno no paga por el lucro cesante a los comerciantes”, expresó la presidenta de la comisión, María Lea Melgarejo.

Agregó que en las últimas dos semanas solo algunos obreros aparecieron por la zona, y que incluso algunos muros que se construyeron fueron derribados de nuevo y nadie explica a los vecinos sobre la construcción.

Los pobladores lamentan el sistema arcaico en que opera la constructora Tecnoedil, debido a que para extraer el agua acumulada en los canales que están cavando para la estructura del túnel se utilizan baldes y no motores.

Parlamentarios solo para la foto

El mes pasado varios senadores llegaron hasta los vecinos de Tres Bocas para buscar una salida a la dramática situación económica en que se encuentran, y buscar mayor celeridad en el pago de las indemnizaciones, pero nada pasó.

“Debido a que el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez hace caso omiso a nuestros reclamos, y se dilata el pago a los frentistas, recurrimos a los parlamentarios para poder acelerar el pago a todos los comerciantes afectados, pero ya ha pasado más de un mes y tampoco pasó nada”, expresó Melgarejo.

Agregó que el gobierno pretende pagar solo a los propietarios de inmuebles afectados por la obra y no así a los que alquilan locales en la zona y esto generó la reacción de los afectados y recurrieron a los senadores, pero estos no llegaron a estudiar en la plenaria aún.

La obra que tenía que terminar en junio pasado, ahora se anuncia que recién en diciembre concluiría, pero los vecinos se encuentran escépticos, porque los trabajos se realizan a cuenta gotas, según denunciaron los lugareños.

Calles alternativas se están destruyendo

El intendente de Villa Elisa, Ricardo Estigarribia, liberal, indicó que por la lentitud de las obras en la zona de Tres Bocas, las calles alternativas preparadas para agilizar el paso ya se encuentran en pésimo estado y la constructora Tecnoedil no las repara.

“Las vías alternativas se están destruyendo y ya hemos reparado algunas, porque la empresa constructora de la obra en la zona no hace, pese a que el compromiso es que la firma se tenía que encargar del mantenimiento, mientras dure la obra”, expresó el jefe comunal.

Dijo que ya reclamó al ministro de Obras Oúblicas, Arnoldo Wiens, y al propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, sobre el poco avance de los trabajos y el gran daño que se está causando a los comercios de la zona.

Además instó a los comerciantes que tributan en Villa Elisa a acercarse para ver la situación tributaria y solicitar la exoneración de los aranceles.

La obra es financiada por recursos obtenidos, gracias a la cooperación bilateral no reembolsable entre los gobiernos de la República de China (Taiwán) y la República de Paraguay.