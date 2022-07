Cuidacoches quieren porcentaje del cobro del estacionamiento tarifado

Criticaron que siendo ellos los encargados de cuidar los vehículos, las autoridades no se hayan tomado la molestia de hacer al menos una reunión con ellos, teniendo en cuenta que son trabajadores y se ganan la vida estacionando vehículos en Asunción.

Vicente Gómez Samaniego repudió que las autoridades municipales estén tomando decisiones unilaterales sin consultarles, sabiendo que los cuidacoches son personas carenciadas.

“Por algo la gente sale a cuidar vehículos, porque están carenciados, no hay trabajo fijo para la gente. Ellos no hablaron con la asociación, no pueden sacar una minuta para avisarnos. No es lógico dejar sin trabajo a esta gente, cómo van a cobrar el tarifado y le van a dejar a la gente solamente el lavado”, reclamó el representante de los cuidavehículos.

Lea más: Parxin ganó puja a la Municipalidad de Asunción

Con los lavados ganan muy poco

Explicó que lo único que saben hasta el momento es que la Municipalidad planea dejarlos solo a cargo del lavado de los vehículos, pero, lamentó, con esta actividad no ganan mucho, pues poca gente solicita el servicio. Por eso, proponen que la Comuna les otorgue un porcentaje del tarifado que piensan cobrar.

“De lo contrario ellos se van a lavar la mano, ellos van a cobrar pero nosotros vamos a poner la cara a los clientes. Si algo les sucede a los vehículos ajenos, ¿será responsable la municipalidad de la capital o los cuidavehículos?”, cuestionó Gómez Samaniego.

Advirtió que si sus pedidos son ignorados, van a salir a protestar y cerrarán calles.

Lea más: Retoman proyecto de estacionamiento tarifado

“Le dimos 4.000 votos a Nenecho”, dice cuidacoche

“Nosotros le dimos 4000 votos a Nenecho (Óscar Rodríguez), si sabíamos esto lo íbamos a traicionar. Le dimos nuestra palabra y el nos está dando la espalda”, lamentó el representante.

Propuso que primero haya diálogo con la Comuna para determinar a qué acuerdo se puede llegar.

Aclaró que en el cuidado diario de los coches ellos no ponen un precio fijo, sino que es a voluntad de la gente. Detalló que ayudando a la gente a estacionar sus coches en la calle ganan como máximo G. 60.000 por día.