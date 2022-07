Estacionamiento tarifado va a generar una “conversión” del cuidacoche, dicen desde la Municipalidad

Lo más llamativo de la exposición del jefe de Gabinete de la Municipalidad de Asunción, Federico Mora, sobre el estacionamiento tarifado que pretenden implementar en la capital del país tiene que ver con la idea de incluir a los “cuidacoches” en el sistema. Alegó que estas personas forman parte de una situación social que hay que atender y que este proyecto es una oportunidad para hacerlo.

Si bien sostuvo que el objetivo principal es ordenar el estacionamiento, dijo que se pretende incluir a los cuidacoches en el plan para su implementación.

“Lo que buscamos es que en todas estas zonas en las que se necesite ordenar el estacionamiento pueda entrar en vigencia y en las que no, pues no. Que el costo sea lo más reducido posible y sí vamos a buscar que tenga un marcado beneficio para los contribuyentes de Asunción, que esto permita hacer un efecto retorno a todos los asuncenos que están como contribuyentes en otros municipios, tanto de registro de conducir como de habilitación, porque no veían tal vez una contraprestración directa aquí en Asunción y esta puede ser una oportunidad para eso”, manifestó.

En cuanto a los beneficios que podría tener la ciudadanía, dijo: “Esperamos que haya beneficios en términos de horas exoneradas y en el costo de la fracción hora, que efectivamente se note esa diferencia y que haga un efecto llamado a los asuncenos. Es una oportunidad de generar incentivos, de ordenar el estacionamiento, de formalizar lo que hoy informalmente se da y que de alguna manera se recupere, tanto para la ciudad como para el ciudadano, el control del espacio público que hoy está en manos de cuidacoches”.

“Hay una necesidad de reordenar el estacionamiento en Asunción, sobre todo en ciertas zonas críticas, como el microcentro, que está copado por la lógica en la que un cuidacoche reserva un lugar que podría estar utilizando otro ciudadano. Existe hoy un estacionamietno tarifado informal bajo la figura de los cuidacoches”, señaló.

Ante los cuestionamientos acerca de esta implementación, apuntó: “Vamos a darle más análisis, lo que buscamos es que se pueda optimizar el espacio disponible en la ciudad, que se pueda pagar exactamente lo que corresponda por hora, fracción y que los lugares estén siempre disponibles. Que pueda ser sencillo, con tecnología, con una aplicación, que pueda incluir a cuidacoches y que puedan hacer un trabajo social”.

Mora indicó que aún no tienen detalles sobre las tarifas y otros puntos, por lo que en agosto y setiembre podrían presentar una propuesta formal para la ciudadanía.

“Conversión de los cuidacoches”

Sobre la idea de integrar al sistema a los llamados “cuidacoches”, quienes actualmente cobran por el estacionamiento y “reservan” los espacios públicos, Mora dijo que ellos significan una realidad social que debe ser atendida, dado que tienen familias y necesitan trabajar.

“El estacionamiento tarifado va a generar en el contribuyente un proceso de cambio de práctica y una conversión del cuidacoche, que hoy tiene un rol y esperamos tenga otro rol. Seguramente va a generar un tipo de resistencia, pero lo vamos a optimizar con la práctica”, afirmó.

“La idea es que ellos puedan ser contralores, acompañar el proceso, puedan ayudar a organizar el uso del espacio bajo nuevas reglas, formalizados, registrados en este nuevo esquema. Hoy están trabajando de forma informal y creemos que va a ser de su interés entrar en la formalidad”, alegó.

Actualmente existe un rechazo de la ciudadanía sobre el polémico sistema de estacionamiento tarifado, que consiste en cobrar a quienes estacionan en calles asuncenas. Su implementación ya había sido intentada en el 2017, durante la administración de Mario Ferreiro en la Municipalidad de Asunción.

El proyecto no avanzó debido a que ese mismo año el entonces jefe comunal anunció la rescisión del contrato con el concesionario Parxin por incumplimiento por parte del consorcio. Tras una puja judicial perdida, ahora se anuncia que el acuerdo será implementado este año.