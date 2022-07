Variabilidad de básculas móviles genera pérdidas a transportistas en San Pedro, denuncian

En los últimos días, transportistas de granos denunciaron el perjuicio que les causa la empresa Consorcio Win Paraguay, adjudicada por el MOPC para ejercer control de peso en rutas mediante una báscula móvil sobre la ruta PY11, en el tramo que une San Pedro de Ycuamandyyú y Puerto Antequera.

Tanto trabajadores del volante como propietarios de cargas lamentan la poca seriedad con que se maneja la situación y piden que el INTN y el MOPC intervengan para buscar solución.

“Trabajamos legalmente, pagamos nuestros impuestos, hacemos lo posible por trabajar en forma, pero no hay caso, nos perjudican, nos multan, hacemos nuestro reclamos, pero no hay respuestas. Hemos presentando la denuncia ante la comisaría y esperamos que las autoridades nos hagan caso, que nos ayuden a los que trabajamos y no solo nos perjudiquen”, lamentó Roque Arévalos, uno de los trabajadores afectados.

El caso puntual de la denuncia muestra que un camión que transportó maíz tuvo un peso de origen en el silo de 45.280 kg, mientras que en la báscula móvil, de 46.600 kg. Incluso se llegó a pesar más de una vez y en todo se registró mucha variabilidad de peso. Entretanto, en el puerto privado, destino final para embarque, tuvo un peso de 45.320 kg.

El peso permitido en este caso de transporte de granos en acoplado es de 45 mil kg y la tolerancia hasta 45.500 kg. Tanto en el silo de origen como de destino final, el peso se encuadra dentro de lo permitido. Sin embargo, en la báscula móvil arrojó un resultado superior, por lo que aplicaron una multa de G. 980.000 al chofer.

Desde el silo privado aseguraron que las básculas donde hacen peso de origen para sacar las cargas están calibradas y verificadas por el INTN, por lo que aseguran que hacen todo lo que corresponde y como exigen las normas.

Otro caso

En otro caso se muestra que una carga tuvo origen de peso 45.270 kg y en el puerto se recibió con 45.320 kg, en tanto que la báscula móvil arrojó solo 44.000 kg, es decir, fue menor el peso. Existe mucha variabilidad, por lo que piden intervención.

Buscamos la versión de la empresa privada, pero los trabajadores del lugar, con suma prepotencia, se negaron a conversar con la prensa.

Además, dijeron que no están autorizados para dar ningún número de teléfono ni datos de la empresa y que saben que están denunciados por las irregularidades, pero se niegan a dar información.

La empresa privada remite a la Patrulla Caminera la multa y esta se aplica al chofer.

El denunciante aseguró que están a favor de los controles y que se trabaja dentro de las normas, pero lamenta el perjuicio que se causa al sector que trabaja. Pidió que se atienda el caso y se evite más perjuicios.

En Puerto Antequera operan puertos privados, hasta donde llega la producción de granos para la exportación y en todo el tramo se realizan control de peso en básculas móviles.