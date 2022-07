Condenado por abuso sufrido por cuatro niñas seguirá preso

El 28 de junio pasado, Vidal Morel Aranda fue condenado a 8 años y 6 meses por abuso sexual en niños por el Tribunal de Sentencia presidido por Jesús Riera Manzoni e integrado por Fabián Weinsensee y Juan Pablo Mendoza, que al término del juicio ordenó su inmediata prisión preventiva, medida que cumple en la cárcel regional de Pedro Juan Caballero.

Esta decisión fue apelada por el abogado Alcides Gayoso, quien solicitó la revisión de medidas, específicamente la revocatoria de prisión de su defendido. En una audiencia ante el colegiado, el defensor argumentó que su cliente estuvo preso al inicio del proceso y posteriormente fue beneficiado anteriormente con la libertad por compurgamiento de la pena mínima, situación que a su criterio, impediría decretar nuevamente su prisión hasta que la sentencia quede firme.

El Tribunal destacó que en ocasión de disponer la libertad de Morel Aranda, la Cámara de Apelación estableció que el ahora condenado debía comparecer ante el juzgado de garantías para dejar constancia de su domicilio, teléfono y demás datos necesarios para garantizar su sujeción al proceso, pero eso no ocurrió.

“Según constancias de autos, no se ha llevado a cabo Audiencia de imposición en de las medidas dispuestas por la Cámara por el Juzgado de Garantías, no hay resolución de la medida de arresto domiciliario o medidas alternativas alguna, por la cual no había, hasta el momento del dictamiento de esta prisión preventiva ningún tipo de sujeción del mismo al proceso, ya sea por caución juratoria, real o imposición de medidas”, explica el Tribunal de Sentencia.

Para el Tribunal, condenado podría fugarse

“En este sentido, el Tribunal colegiado de Sentencias consideró la aplicación de una medida privativa de libertad, en razón no sólo del carácter restrictivo del art. 235 del Código Procesal Penal (CPP) sino porque cumple las condiciones establecidas en el Art. 242 del CPP en sus tres incisos, ya que en cuanto al inc. 1 La existencia del hecho, fue probado en juicio oral y público la existencia del hecho punible de abuso sexual en niños; en cuanto al inc. 2. La Autoría y participación, ha quedado acreditado en este juicio que Vidal Morel Aranda es autor del hecho punible demostrado y en su inc. 3′ Peligro de Fuga, en cuanto hace a la pena de libertad de 8 años 6 meses que este Tribunal ha considerado justo”, explica el tribunal. en su resolución.

En juicio, la fiscala Fátima Girala solicitó una condena de 22 años de cárcel para el acusado, debido a que una de las víctimas reveló durante su relato ante el colegiado que había sido violada. Sin embargo, el colegiado explicó que este hecho nuevo debe ser objeto de otra investigación y estableció una pena acorde a la legislación anterior.

La acusación presentada por el fiscal Giovanni Grisetti revela que el ahora condenado, que frecuentaba la parroquia San Pedro y San Pablo del barrio Republicano, aprovechó la confianza que le tenían las familias de las víctimas y entre los años 2009 y 2013 manoseó en sus partes íntimas a cuatro niñas con edades entre 5 y 9 años.

Las familias afectadas frecuentaban la referida Iglesia, en la que conocieron Morel Acosta, debido a que el mismo participaba asiduamente en las actividades religiosas, con lo cual se ganó la confianza de los padres.

Una de las víctimas era su ahijada y las demás criaturas del vecindario que acudían a la casa para jugar. Morel se quedaba en la casa a cuidar a su ahijada mientras su madre salía a trabajar, situación que aprovechaba para promover juegos como “la oscuridad”, durante el cual se encerraba con las niñas en una pieza, apagaba la luz para que se escondan y al “encontrarlas”, las manoseaba en sus partes íntimas.

Denuncia, tras difusión del caso de actriz de “Patito Feo”

La fiscala Fátima Girala explicó que el caso salió a luz luego de que una de las niñas, al ver la noticia de que la actriz argentina de la serie Patito Feo denunció abuso sexual, reveló a su madre lo que Morel le hizo a ella y a sus amigas, tras lo cual se dio intervención del Ministerio Público.

Los testimonios de las niñas permitieron identificar tres “juegos” utilizados por Morel Aranda para sus bajos propósitos: “La oscuridad”, “El cinto” y “Red”. En otras ocasiones, siempre de acuerdo al relato de las víctimas, ellas eran invitadas a ver películas. Entonces, aprovechaba para acostarlas en su cama junto a él, luego de apagar las luces, con el resultado ya conocido.