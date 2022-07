Firma insta a utilizar gas natural para generar electricidad en el Chaco

La empresa Primo Cano Martínez, que es la primera compañía nacional que explotó gas natural en el Chaco paraguayo hasta el 2016 y cuyas actividades fueron suspendidas tras declararse la zona de exploración de la firma, por encontrarse el Parque Nacional Médanos, como área protegida, instó a seguir utilizando el hidrocarburo que descubrió para la generación de energía eléctrica.

José Cano, uno de los propietarios de la firma, señaló durante una reciente visita a la redacción de este diario, que la generación en boca de pozo (de Gabino Mendoza) y la distribución con líneas de 23 KV hasta el Destacamento de Frontera Gabino Mendoza, al norte (29 km), y al este hasta Lagerenza’i (83 km), se puede concretar en el corto plazo, con fuerte impacto social y de soberanía nacional.

“Las redes de distribución se podrían ejecutar con postes de eucalipto tratado, para reducir costos. La propuesta no representa un riesgo de suministro, considerando los estudios previos realizados en 1997, el consumo previsto y los datos disponibles en relación a las reservas de gas a la fecha, y las áreas a beneficiar se encuentran cerca de la ubicación del sitio de explotación, con lo que los costos de implementación se verían optimizados”, explicó.

Agregó que es muy importante y vital la utilización de los recursos hidrocarburíferos nacionales para el desarrollo del país, la diversificación y seguridad de suministro en la matriz energética y que, en este sentido, el gas natural es un combustible ecológico y en todo el mundo se permiten explotaciones en parques nacionales en forma organizada y fiscalizada, respetando el medio ambiente.

“El cambio climático ha demostrado la alteración del régimen hidrológico y la necesidad de contar con fuentes alternativas de energía, pues en los años secos, la generación hidroeléctrica ya no ofrece seguridad a largo plazo de suministro e incluso a mediano plazo”, señaló.

El gas es fuente confiable de energía, sostiene

Resaltó que la generación de energía eléctrica con gas es una fuente de suministro confiable y segura, que no depende de las condiciones atmosféricas o estaciones, como es el caso de la energía solar o eólica.

“El país no consume gas natural porque no hay oferta, sin embargo se puede disponibilizar y ofrecer soluciones energéticas más económicas a los consumidores de existir voluntad y si es aplicada debidamente la Política Energética Nacional aprobada por Decreto N° 6092/16. Esta energía es ecológica y no depende los precios del petróleo en forma directa”, apuntó.

El diputado Edwin Reimer (ANR-Boquerón), presentó hace poco un proyecto de ley “Que modifica los artículos 4° y 6° de la Ley N° 5723/2016, que declara como área silvestre protegida bajo dominio público al Parque Nacional Médanos del Chaco”, con el fin de restituir las actividades de prospección y explotación de hidrocarburos y minerales dentro de la reserva.