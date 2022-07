Ecografía indica que adolescente de 12 años no está embarazada

Según la ampliación del informe de la comisaría 16ª, los uniformados realizaron un acompañamiento a la asistente fiscal de la unidad N° 1 de Puerto Casado y Vallemí, en relación a la denuncia de una adolescente de 12 años.

“La comitiva trasladó a la menor de 12 años, acompañada de su padre, y en dicho nosocomio público el doctor Tomás Gamarra (Ginecólogo Obstetra) le realizó a la niña una ecografía, no constatándose útero grávido en el examen (el útero no contiene embrión o feto); es decir, que no está embarazada, retirándose todos del lugar. Los antecedentes fueron elevados al Ministerio Público”, señala el informe policial.

Antecedentes del supuesto embarazado de la menor de 12 años

La semana pasada la adolescente había mencionado a su maestra que estaba embarazada y la docente informó a la dirección de la institución.

El director de la escuela presentó el sábado último una denuncia escrita en base a lo mencionado por la adolescente de 12 años.