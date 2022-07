Cooperación internacional no está condicionada a Agenda 2030, afirma embajadora

En entrevista en el programa Mesa de Periodistas, la embajadora Helena Felip, directora de Política Multilateral,, relató que la Cancillería coordina la Comisión ODS Paraguay.

Explicó que esta comisión está constituida por 17 instituciones que resguardan las áreas y competencias en las que tienen responsabilidad dentro del Estado paraguayo.

Estas dependencias se encargan del desarrollo de los compromisos internacionales adquiridos en la Agenda 2030, pero siempre cumpliendo en primer lugar con los intereses nacionales.

Felip sostuvo que estos son compromisos que se tienen a partir del 2015 a raíz de un consenso internacional sobre una agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible donde se trazó una hoja de ruta en la cual los países que son miembros de la Naciones Unidas han establecidos metas relacionadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, u ODS.

La embajadora contó que como parte de las acciones, se realiza un autodiagnóstico de cómo avanzar hacia esos objetivos presentando informes voluntarios. Confirmó además que Paraguay presentó dos informes voluntarios internacionales ante el consejo de alto nivel de NN.UU.

Agregó que en el marco del último informe nacional voluntario, que fue hecho con todos los sectores de la sociedad paraguaya, ya sea instituciones públicas como también organizaciones civiles y el sector privado, se logró tener un Instituto Nacional de Estadísticas.

Aseguró que esta autoevaluación se realiza sin dejar del lado el derecho soberano que tiene cada país.

Cooperación de la UE de 86 millones de euros

Sobre la cooperación que se tiene con la Unión Europea, afirmó que la misma se otorga para ir avanzando en el intercambio de buenas prácticas, porque en eso consiste la Agenda 2030. En ese sentido, dijo que se busca modernizar el Estado paraguayo.

Sobre los 86 millones de euros brindados por la cooperación de la UE aseguró que se invierten en cuestiones como transparencia, en herramientas tecnológicas, el Congreso 2030 y en fortalecimiento institucional.

No hay obligatoriedad de cumplir reglas

Ante el cuestionamiento sobre las condiciones para recibir la cooperación, aseguró que no hay obligatoriedad de cumplir reglas, más bien se ven las necesidades, y de acuerdo a eso se sigue una hoja de ruta. Aseguró que no es la UE la que dicta lo que Paraguay debe hacer y que no hay una imposición.

Por otra parte reafirmó que desde la Cancillería y la dirección a su cargo se defiende el derecho internacional sólido, no aceptando ningún tipo de imposición.

Niega que caos en otros países sea por Agenda 2030

Con respecto a conflictos que se dan en otros países, y teorías sobre que podrían tener relación con la Agenda 2030, aseguró que, por ejemplo, en el caso de Sri Lanka, se dio por decisiones equivocadas que venían tomando hace tiempo desde su gobierno, que no tienen que ver tanto con la Agenda 2030, si no más bien con un endeudamiento de hace mucho tiempo que los llevó a la situación de caos que tienen ahora.

Además habló de la hambruna que afecta a la región de África y el conflicto armado en Ucrania, que hacen que hoy se debata entre todos los países como afrontar estas situaciones. Por ejemplo, el problema que se profundizó tras la pandemia es el de la desigualdad, eso está en la agenda de debate a nivel internacional, aseguró la diplomática.