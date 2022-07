Alto precio del trigo impacta en la harina y los panificados

El alto precio del trigo está afectando sobremanera a la industria harinera, porque está llegando a niveles impensados, US$ 420 la tonelada, casi el doble de la cotización del año pasado cuando estaba en el orden de los US$ 250 la tonelada. Pero está garantizada la provisión local de la vital materia prima alimenticia y hay mucha esperanza de un repunte productivo en la campaña actual, explicó el gerente de la Cámara Paraguaya de Molineros (Capamol), Enrique Arrúa, en el marco de una entrevista con ABC, en el Pabellón Industrial de la Expo 2022.

Tras el inicio de la guerra de Rusia en Ucrania, la oferta mundial de trigo fue afectada, porque este último país es un gran productor del rubro, explicó Enrique Arrua.

En marzo de 2022, la cotización llegaba a los US$ 350 por tonelada. Sin embargo, el precio de la harina, que si bien se ha incrementado a nivel local, ha sido en mucho menor proporción en relación al incremento del precio de la materia prima (el grano de trigo). Arrúa indicó que el año pasado una bolsa de 50 kilogramos de harina se ofrecía a G. 155.000 y actualmente su cotización en el mercado interno es de G. 220.000.

Destacó que los industriales molineros vienen amortiguando la suba de los costos de materia prima actual, porque muchos molinos están adquiriendo materia prima a precio nuevo, pero haciendo que los incrementos sean muy graduales, de manera tal a afectar lo menos posible a la economía local, atendiendo a que en Paraguay se tiene un alto consumo de panificados y pastas, según dijo.

“Solo a modo referencial, el precio de la harina por bolsa, al precio actual del trigo, a los efectos de generar un punto de equilibrio de la materia prima, con el producto terminado, debiese estar en el orden de los G. 260.000 la bolsa de 50 kilos de harina”, comentó. Señaló que el precio del trigo en Paraguay está en el orden de los US$ 420 por tonelada, muy superior a los US$ 250 a US$ 295 que cotizó el año pasado.

Respecto a las perspectivas, estimó que la superficie plantada de trigo es actualmente de unas 500.000 hectáreas y si todo resulta bien, se podría esperar una cosecha triguera total de 1.250.000 toneladas, si se logra una media de 2.500 toneladas por hectárea. “El trigo, al ser un comoditie está marcado por el precio internacional. La cotización en el Brasil esta vinculada a su consumo y requerimiento. Los precios internacionales varían de acuerdo a la producción mundial, rendimiento y consumo”, explicó.

Enfatizó que en Paraguay siempre se ha respetado la cuota de mercado local de consumo y el diferencial se exporta principalmente al Brasil. En el país se tienen 38 industrias molineras.