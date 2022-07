La Policía recibió 14 denuncias de hurto de celulares en la Expo el fin de semana

Víctor Perdomo, comisario, subjefe de la Comisaría 18 Metropolitana relató esta mañana cómo se llevó a cabo el operativo policial que les permitió dar con la supuesta autora del hurto de ocho teléfonos celulares que fueron reportados durante un concierto musical que se llevó a cabo en la Expo de Mariano Roque Alonso.

Comentó también que otros propietarios se acercaron hasta la Comisaría para denunciar el hurto de sus teléfonos. Algunos encontraron el suyo entre los recuperados y otros no, por lo que se presume hubo más hurtos esa noche en el concierto. En total, el comisario detalló que ya recibieron 14 denuncias de robo de celulares en la Expo 2022.

Cómo recuperaron los teléfonos

“Ayer, cerca del mediodía, recibíamos la denuncia de esta persona que manifestó que se le había hurtado el celular en el concierto del viernes por la noche en el predio de la Expo. Nos informó que el GPS del celular de la marca Iphone marcaba una zona que corresponde a nuestra jurisdicción, en una villa que se encuentra sobre la avenida Campo Vía y Teniente Garay, barrio San Vicente, en la que habitan unas 70 familias de escasos recursos”, detalló Perdomo.

El comisario explicó que la víctima del hurto detalló que contaba con la aplicación llamada “Find my Iphone” (encontrar mi Iphone) y que ésta le señalaba el lugar exacto en el que su teléfono se encontraba.

“Nos constituimos en el lugar, hicimos una verificación con las personas que se encontraban en allí, quienes trataron de impedir el procedimiento de búsqueda del aparato. Aparentemente, en ese ínterin, el que tenía el celular, salió por la parte de atrás de la villa en una motocicleta”, relató.

“La víctima, por vía telefónica, me avisó que el supuesto autor del hurto se está movilizando en zona del Mercado 4. Rápidamente le dimos alcance en la zona de Perú y Pettirossi. Allí ya dimos con la sorpresa de que esta persona era una mujer. Cuando le dimos alcance, la chica no puso resistencia y entrega una cartera que contenía varios aparatos celulares. En ese momento, manifestó que no son de su pertenencia, por lo tanto, la derivamos hasta la Comisaría y encontramos el celular denunciado por la víctima”, comentó el comisario.

Ocho celulares recuperados

Perdomo indicó que además del teléfono denunciado, otros ocho aparatos celulares, en su mayoría Iphone fueron encontrados en poder de la mujer.

El comisario explicó la importancia de la aplicación Find my Iphone para encontrar celulares, porque la misma señala la zona en la que se encuentra o se se está movilizando el teléfono en cuestión.

“En la zona del Mercado 4, divisamos a la mujer y ésta tiró la cartera como para deshacerse de ella y ahí fue que supimos que se trataba de la persona que buscábamos y la detuvimos”, informó Perdomo.