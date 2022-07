Liberales celebran el tradicional encuentro “Noche Azul” en Carapeguá

El encuentro social “La Noche Azul”, se realizó en el local “La Salida” de este municipio. Dicho evento vienen desarrollando los jóvenes liberales desde el año 2005 y fue alternándose con otras actividades cómo capacitaciones, eventos culturales, acciones sociales y marchas organizadas por la Juventud, según explicó el titular de la Juventud Liberal Carlos Ayala.

Resaltó, que actualmente los jóvenes atraviesan por varias dificultades debido a la falta de oportunidades para acceder a una formación profesional, empleo digno y espacios de integración social.

Lamentó que a aquel que no tiene afiliación colorada o si no es hurrero de los políticos colorados, se le cierran todas las puertas. Además no hay fuente de trabajo para los desocupados.

El ex candidato a intendente, Ing. Juan Aurelio Bobadilla señaló que es importante entender que nuestro país necesita de una juventud protagonista de su destino y la de nuestra nación. “Para ello, es necesaria la integración más allá de las divisiones sectarias, políticas y económicas”, sostuvo.

Otra de las integrantes de la organización juvenil, la Lic. Tamara Elizeche manifestó “que con este encuentro iniciamos las actividades oficiales de la JLRA que tenemos proyectado para este año de cara a la consolidación de la Concertación Nacional para las elecciones generales del 2023, donde los jóvenes somos actores políticos”.

Adelantó que durante el año tienen previsto desarrollar varias actividades, como encuentros de formación política, de capacitación y compromiso social dirigido a la juventud del noveno departamento de Paraguarí.