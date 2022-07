Bolsonaro y la incertidumbre de su presencia en la Cumbre del Mercosur

El ministro del interior, Federico González, confirmó la presencia de los representantes de Argentina, Uruguay, Guyana y Colombia, en la Cumbre del Mercosur a desarrollarse en nuestro país mañana, pero afirmó que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no estará presente.

“Lo de Brasil, por de pronto es no. Es una situación política que no le está permitiendo al presidente Bolsonaro estar en Paraguay mañana”, señaló. Si bien, el ministro adjudica la ausencia del mandatario brasileño a una situación política, desde el país vecino no confirmaron el motivo.

Lea más: Paraguay confirma ausencia de Bolsonaro de cumbre del Mercosur

Consultado acerca de qué implicaría una eventual ausencia del presidente brasileño, González manifestó: “Son situaciones que se pueden dar en todo evento internacional, multilateral, en este caso de un bloque regional, como el Mercosur. Son situaciones que están previstas. Hubo ocasiones en el que el presidente Mario Abdo tampoco pudo estar, pero Brasil va a estar presente, representado por su canciller, y lógicamente, la posición de Brasil, que es similar a la de Paraguay, es seguir adelante, fortaleciendo este proceso de integración y que siempre tenemos que negociar en bloque, los cuatro y si somos más, pues todos los miembros del Mercosur, negociando en bloque”.

El hecho de que desde Brasil oficialmente no se haya confirmado el motivo de la ausencia del presidente Jair Bolsonaro a la Cumbre del Mercosur, es lo que generó dudas y todo tipo de especulaciones, tanto de si estaría presente o no, así como de la razón de la posible ausencia.

NOTICIA EN DESARROLLO