Funcionarios del Policlínico de Villarrica exigen pago de salarios

Ante el bloqueo del “rubro 800″, recursos que se utilizaban para realizar transferencias para obras, servicios o bienes de una institución, en este caso la Gobernación del Guairá, a diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) prácticamente sin control, también se vieron afectados poco más 80 personal de blanco entre administrativos del concurrido policlínico “San Miguel” de la capital guaireña que no están percibiendo sus haberes desde hace 3 a 5 meses. El centro asistencial depende del presupuesto de la Gobernación y el ahora gobernador apartado Juan Carlos Vera Báez (ANR, HC) les pagaba el salario de forma irregular a través de transferencia a comisiones.

La directora del Policlínico, Dra. Edith Rolón, lamentó que hasta la fecha los funcionarios no han podido percibir sus salarios correspondientes hace más de tres meses o cinco en el caso de algunos. “Lamentablemente no existe la posibilidad de generar rubro para el policlínico, nosotros prácticamente no existimos como funcionarios porque no existe una planilla que discrimina la cantidad de personales con sus salarios respectivos en la Gobernación, eso porque anteriormente nos pagaban a través de una comisión, en efectivo, venía un funcionario a pagarnos”, explicó la médica.

Asimismo, indicó que el mecanismo de cobro se realizaba mensualmente con una planilla de funcionarios con las asistencias respectivas que el Policlínico presentaba a la Gobernación. “En base a eso se realizaba el pago de salarios en las fechas del 5 al 10 de cada mes. Nosotros sí contamos con planillas de asistencia del personal, además de la mesa de entrada de cada mes de cuando presentamos nuestra planilla para cobrar, pero según los interventores esa lista no existe en la Gobernación”, contó.

Pagos irregulares

La Gobernación del Guairá se encuentra intervenida desde hace más de un mes por diversas denuncias de corrupción y despilfarro de los US$ 2.000.000 de los fondos covid-19 bajo la administración del ahora apartado gobernador Juan Carlos Vera Báez (ANR, HC). Desde entonces el interventor Pablo Vera Insaurralde encontró una diversidad de irregularidades administrativas, entre ellas el pago inaudito de salarios a los funcionarios.

Según Vera Insaurralde, los pagos de salarios a los funcionarios de la Gobernación como también a los profesionales de salud del mencionado Policlínico se realizaban a través de transferencias millonarias del rubro 800 a diversas comisiones. Como ahora dicho rubro fue bloqueado, no se puede realizar transferencias de dinero a las ONG, por lo que los funcionarios no pueden percibir sus salarios.

El gobernador Vera Báez realizaba la transferencia de poco más de G. 120 millones de manera mensual a la “Fundación Ayuda al Policlínico San Miguel” presidida por Edgar Peralta, para el pago de salarios de los mismos, pero desde que se realizaron las denuncias de corrupción y el bloqueo del rubro 800 se dejaron de hacer los desembolsos. En consecuencia, ante la falta de recursos para sostener el funcionamiento del Policlínico corre el riesgo de que cierre sus puertas y más de 6.000 a 8.000 usuarios queden sin acceder a los diversos servicios que brinda la institución.