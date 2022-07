Reportan cierre en frontera Falcón-Clorinda por protesta en lado argentino

Automovilistas que se encuentran en lado paraguayo, en el paso fronterizo Puerto Falcón-Clorinda, están reportando que no pueden cruzar a Argentina por el Puente San Ignacio de Loyola, desde las 10:00 de este miércoles.

Una protesta de argentinos es la razón por la cual los vehículos no pueden cruzar al país vecino, según informó a ABC la ciudadana Valeria Cabrera. “Estoy en el lado paraguayo. No me dejan cruzar el puente. Estoy primerita en la fila, cerraron al otro lado los portones. Justo al otro lado hay una manifestación”, comentó.

Cabrera agregó que “estoy desde las 10:00 y ahora dicen que dentro de dos horas los manifestantes van a dejar pasar un grupo de personas y después de dos horas otra vez, a otro grupo”. Al mismo tiempo, mencionó que el cierre es solo para los vehículos y no así para los transeúntes.

De acuerdo al medio “El Comercial” de Clorinda, la protesta en suelo argentino es convocada por el movimiento social Frente Darío Santillán, que reclama al Gobierno del presidente Alberto Fernández que se haga ley el pago de un salario básico universal. El corte de ruta como medida de fuerza se replica en otros puntos de la provincia de Formosa y de Argentina.

Migraciones Paraguay no tiene injerencia en protesta argentina

Desde Migraciones Paraguay informaron que el cierre del paso se da en territorio argentino, por lo que no pueden tomar intervención.

Además, indicaron que se trata de una cuestión que debe solucionar el Gobierno argentino, teniendo en cuenta que la protesta es en el vecino país.

Intentamos comunicarnos con el embajador argentino en Paraguay, Óscar Domingo Peppo, a la línea telefónica cuya terminación es 7429, pero no logramos contactarlo.