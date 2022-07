Intendente de Pilar en el ojo de la tormenta

Un viaje al Perú en un minibús propiedad del municipio local, por parte de una delegación de artistas pertenecientes al ballet Pilar Jeroky, y el cajoneo de documentos presentados por futuros propietarios de viviendas sociales del Kilómetro 5 de esta ciudad, fueron las causales por las que una de la integrantes del cuerpo colegiado de la Junta Municipal, solicitó la interpelación al intendente municipal Fernando Ramírez González (ANR).

La solicitud fue planteada por la edil Manuela González (ANR) que puso en debate lo ocurrido con el viaje del minibús al Perú, trasladando a una delegación de artistas para participar de una serie de actividades culturales. La delegación tuvo la mala suerte que el vehículo se averió en pleno desierto de Atacama y quedó varado en el lugar.

Otro motivo por el cual la concejal solicitó la interpelación al intendente es porque supuestamente cajoneó el pedido de los futuros propietarios de las viviendas sociales ubicados en el km. 5 de esta ciudad. Según explicó, la solicitud consiste en la autorización de parte de la comuna a la ESSAP para la extensión del sistema de agua potable hasta las viviendas, y que supuestamente debido a esta situación, no se iniciaron los trabajos.

Antecedentes del caso minibús

Un grupo de artistas había viajado el pasado 8 de julio de la ciudad de Pilar rumbo al Perú. Para el viaje habían solicitado al jefe comunal, el usufructo del minibús municipal, al cual el intendente accedió.

Según fuentes oficiales de la comuna local, se había hecho todos los trámites ante la Dirección Nacional de Transporte ( DINATRAN). La institución dio el visto bueno para el viaje, y también el pequeño bus fue sometido a una inspección técnica vehicular, cuya prueba superó.

Como conductor del colectivo fue designado el chofer Alejandro González, funcionario de la institución municipal. Salieron, pero el 11 de julio a la noche el transporte de pasajeros tuvo un desperfecto mecánico y quedó varado en pleno desierto de Atacama de Chile.

Según el relato de Edgar Duré, que es un camionero paraguayo, cerca de la 20:00 de aquel día, los carabineros liberaron desde la aduana de Chile con la Argentina, al último camión que era el suyo, por lo que cuando alcanzó el km. 68 a la altura de San Pedro 62, encontró a toda la delegación con las linternas encendidas haciendo “dedo”.

”Me quedé y me percaté que se trataba de compatriotas paraguayos, los alcé a todos en mi cabina eran como 9 personas, y las maletas coloqué en la carreta. El chofer me dijo que revise su minibús, pero le dije que en este lugar es imposible aguantar el frío, si yo no pasaba por el lugar capaz de que esta gente se congelaba”, relató el camionero.

Dijo que acercó a la delegación hasta la ciudad de San Pedro de Atacama (Chile),comunicó a los carabineros y al cónsul paraguayo en Iquique quien posteriormente se encargó de la delegación, explicó Duré.

El propio cónsul paraguayo en la ciudad de Iquique (Chile) Estanislao Lezcano, confirmó la expresión del camionero y dijo que hizo todos los trámites para que los artistas sigan su camino hacia al Perú. Comentó estar un poco sorprendido por lo sucedido ya que nadie le informó que una delegación de artistas pasaría por el país chileno.

Toda esta situación fue debatida en el seno de la Junta Municipal, que posteriormente se llevó a votación y no se logró los números para la interpelación.

Ante los hechos el concejal municipal Mario Ferreira, presentó ante al pleno un pedido de informe al intendente para que explique lo ocurrido con el minibús municipal.

Ferreira, aseguró a ABC Color, que Ramírez, deberá presentar para el próximo martes el informe completo sobre el viaje. Agregó que tuvo conocimiento que el colectivo municipal está siendo trasladado desde Chile en una grúa hasta un taller de la capital del país.

Intendente remitirá un Informe

Consultado sobre el tema, el intendente, Fernando Ramírez, dijo que enviará el informe completo sobre el minibús al seno de la Junta Municipal. “Con mucho gusto responderé a todos los pedidos de informe”, aseguró.

Agregó que el ómnibus de la municipalidad tiene menos de 10 años de antigüedad y que cuenta con todos los permisos, pólizas y seguros internacionales y que ya ha realizado varios viajes internacionales. Agregó que esta vez sufrió un desperfecto mecánico, por lo que nuevamente será sometido a verificaciones técnicas y a una nueva inspección técnica vehicular por parte de la DINATRAN.

Desmiente a concejales

Con relación a la denuncia de que cajoneó el pedido de los vecinos del km 5 de las viviendas sociales, desmintió las versiones de los concejales, y aclaró que él mismo acompañó a los vecinos para hablar con el presidente de la República Mario Abdo, junto al presidente de la ESSAP.

Dijo que ya remitió nota mediante el permiso a la aguatera estatal para que puedan agilizar los trámites internos y realizar el llamado para iniciar las obras.