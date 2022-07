ARP se ratifica en que Quiñónez debe investigar a Cartes o renunciar

Luego de un contundente mensaje de la Embajada de los Estados Unidos, que declaró persona “significativamente corrupta” a Horacio Cartes, el único presidente de gremio que salió a pronunciarse fue el titular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Pedro Galli. “Esperamos que la Fiscalía abra una investigación o que la fiscal general del Estado (Sandra Quiñonez) ponga su cargo a disposición”, expresó a través de su cuenta en Twitter.

Galli ahondó en sus declaraciones y, en conversación con la prensa en el marco de la Expo 2022, explicó la relación del Grupo Cartes con esta exposición tradicional. La 39ª edición de la Expo Internacional de Ganadería, Industria, Agricultura, Comercio y Servicios (Expo 2022) es organizada por el consorcio ARP-UIP, y, paralelamente, se desarrolla la 76ª edición de la Exposición Nacional de Ganadería.

- ¿Cuál es su postura sobre la posición de la Embajada de EE.UU. sobre Horacio Cartes?

- Ante una grave acusación proveniente de la embajada de los EE.UU., nosotros consideramos que es necesario que la situación se aclare, que se abra una investigación, una investigación real y que se aclare todo. Necesitamos que se crea en la Justicia.

- En la Expo hay muchas empresas de Cartes y hasta se dice que financió el 50% de la Expo 2022. ¿Cuál es su apreciación de esa postura de la ARP frente a la corrupción y frente a un auspiciante y expositor importante en esta muestra?

- Con ese criterio, no vas a comer una empanada Don Vito ni a tomar una Pulp. Esto es una cuestión comercial que organiza un consorcio, que está formado por miembros de la ARP y la UIP (Unión Industrial Paraguaya). Es una exposición que funciona hace más de 30 años y nosotros no somos jueces para evaluar si esta empresa es de quién, o si puede o no participar. Esto es una cuestión netamente comercial. Nosotros no podemos juzgar de antemano, ni tenemos ninguna capacidad. Obviamente si se revisa en la historia de la Expo, puede haber empresas que pertenecieron a personas (cuestionadas), pero nosotros no podemos saber, ni podemos hacer juicios, porque no nos corresponde.

- ¿Con cuántas empresas participa el Grupo Cartes en la Expo”, porque se dice que tuvo un aporte importante

- En porcentajes de stand creo que no sería mucho, porque hay muchas empresas que participan, pero se debe considerar que se hacen concursos de precio en todo, por eso digo que es una cuestión comercial.

- ¿Hay un estimativo de su participación en la Expo en montos?

- No sé. Aparte eso maneja el consorcio UIP-ARP. Una vez finalizada la Expo, veremos los resultados comerciales, pero aquí hay empresas grandes y conocidas de todo tipo que están auspiciando distintos eventos y distintos sectores. Digamos que hay un sector de bancos, de financieras y hay otros bancos que están en los remates ganaderos, muchísimos bancos están, si recorrés podés ver. Pero el auspicio en la Expo es una cuestión comercial. Se concursa por los precios, por los stand, y generalmente la mejor propuesta es la que se toma.

- Ahora que ya tienen conocimiento de la decisión de EE.UU., ¿cómo va a ser la relación con el grupo Cartes?

- Bueno hay que (ver). Estrictamente, hay relaciones con empresas comerciales que son personas jurídicas, entonces nosotros no podemos hacer un juicio. Porque realmente, acá se está hablando del señor Cartes y, por otro lado, se está hablando de empresas que están participando en la Expo, que son personas distintas desde el punto de vista jurídico. Nosotros no podemos hacer un prejuicio, lo que queremos es que se haga verdaderamente una investigación judicial y que se aclare. No soy la persona indicada para hacer un juicio.

- ¿Qué tan relevante es para un gremio tan importante como la ARP este anuncio de EE.UU.?

- Considerando que nosotros somos un país exportador de alimentos, al sector que yo represento, productor de carne, que 70% está destinado a la exportación, los países o los clientes que tenemos en el exterior tienen que confiar en nuestro país. Deben tener confianza en que las instituciones de nuestro país funcionan y si la Justicia no funciona, nadie va a creer en nuestro país. Por eso es muy importante para nosotros, ya yendo a la parte estrictamente de lo que es nuestro sector, de que nuestro país goce de credibilidad a nivel internacional, por el funcionamiento de sus instituciones y la más importante es la Justicia.

- ¿Y usted se mantiene firme de que si Sandra Quiñónez, la fiscala general del Estado, no investiga, ella debe renunciar del cargo?

- ¡Ella debe investigar! Si no lo hace, tiene que renunciar. O a cualquiera que le caiga (el caso), si cae un juicio a un juez y tampoco lleva adelante el juicio, también.

- ¿Y si no renuncia, usted apoyaría o como gremio se apoyaría un eventual juicio político, si no investiga y tampoco renuncia?

- Si no cumple con la función a la que está destinada, quiere decir que su institución no está funcionando. Entonces debe salir y si hay algún juicio o lo que sea, si tiene una base sólida, por supuesto que nosotros vamos a apoyar.

- Con todo lo que mencionó anteriormente, separando lo que es la cuestión comercial de lo que es personal del señor Cartes, ¿ eso quiere decir que en la próxima edición de la Expo podríamos nuevamente encontrar empresas del grupo Cartes?

- Nosotros tenemos una comisión de asuntos legales que se expide cuando hay una cuestión controvertida y justamente acabo de hablar con nuestro asesor jurídico, en realidad no es asesor jurídico, es una Comisión de Asuntos Legales ad hoc, que es la que nos asesora, que ya le puse en alerta para eventualmente dictaminar sobre estas cuestiones.

- ¿Se va a analizar entonces? ¿Va a salir un comunicado conjunto con UIP?

- Hasta ahora no hablé aún con mis colegas de otros gremios. Salí de la conferencia ganadera sobre los desafíos sanitarios, por consultas sobre el tuit que yo había redactado, y salí del seminario y no pude más entrar.

Las acusaciones de Estados Unidos contra Horacio Cartes

Participación en actos de corrupción significativos.

Obstruyó una importante investigación internacional sobre el crimen transnacional para protegerse a sí mismo y a su asociado criminal de un posible enjuiciamiento y daño político.

Estas acciones socavaron la estabilidad de las instituciones democráticas de Paraguay, al contribuir a la percepción pública de corrupción e impunidad dentro de la oficina del presidente del Paraguay.

Estas acciones permitieron y perpetuaron la participación recientemente documentada de Cartes con organizaciones terroristas extranjeras y otras entidades designadas por los Estados Unidos, lo que socava la seguridad de los Estados Unidos contra el crimen y el terrorismo transnacional y amenaza la estabilidad regional.

Todos estos puntos se mencionan textualmente en la declaración del secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken.