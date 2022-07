Formación Docente: solo el 39% de los postulantes a cargos aprobaron exámenes

El concurso público de oposición por cargos del nivel 1, para “docentes de Institutos de Formación Docente y del Nivel de Formación Docentes de los Centros Regionales de Educación”, culminó ayer y logró tan solo el 39% de aprobación de sus postulantes. Esto quiere decir que, de 360 profesores que se presentaron a rendir, apenas 142 maestros cumplieron con las exigencias de la evaluación.

La convocatoria Nº 02/2022, que busca llenar las 184 vacancias disponibles para ser formador de docentes, constaba de dos pruebas, una oral y otra escrita. La exigencia mínima de aprobación era del 70 % en cada una. En ambos casos, los postulantes debían de lograr por lo menos 28 puntos de los 40 asignados para pasar.

Lea más: Urge reorganizar los institutos de formación docente, según especlista

El examen escrito, desarrollado el 19 de julio, fue de selección múltiple y, de los 147 que lo aprobaron, la puntuación más alta fue de 37.

Dos postulantes lograron 36 puntos, nueve de ellos, 35 y trece docentes sumaron 34 puntos. Un total de 99 postulantes alcanzó entre 33 y 29 puntos, mientras que 23 lograron el mínimo de 28 puntos.

Respecto a la prueba oral, consistente en la presentación y defensa de una planificación sobre un proceso de enseñanza y aprendizaje, de los 147 que se presentaron a rendir, 51 docentes lograron el total de puntos (40), mientras que la puntuación mínima para acceder al cargo (28 puntos) fue alcanzado por tres postulantes. El resto tuvo un promedio de 34 puntos.

MEC dice que el proceso de selección fue exitoso

El presidente de la comisión de selección y secretario general del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Derlis Noguera, manifestó que el proceso fue exitoso, teniendo en cuenta que se cubrieron 135 puestos con los mejores profesionales.

“Con esto, el Ministerio de Educación busca contar con los mejores educadores para impartir la digna labor de formar formadores. En las pruebas de selección para cubrir puestos de trabajo, lo que se valora es la máxima aptitud para ocupar el cargo, por lo que es altamente competitivo. En esa línea, lo que se debe mirar es la capacidad del seleccionado y no una supuesta incapacidad del que no fue seleccionado”, expresó.

Noguera hizo un paralelismo de la prueba para acceder a las vacancias con un seleccionado de fútbol, de manera a explicar su alcance.

“Esto es como la elección de un grupo de jugadores de fútbol para la selección nacional. Si hay 10.000 jugadores, se eligen a un poco más de 20, y la mirada de toda la sociedad está en los elegidos, no en los 9.000 y algo que no fueron elegidos. Lo mismo debe plantearse en este caso, no es una prueba de quiénes saben o no, sino quiénes son los más capaces para ocupar esos puestos”, indicó.

Lea más: Formación Docente: Solo 50 % de los postulantes a cursillo, aprobó exámenes

Con relación a las vacancias que no fueron cubiertas, Noguera comentó que para las mismas se deberá llamar a un nuevo concurso.