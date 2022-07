Once votos claves: dos bancadas liberales definen juicio político a Sandra Quiñónez

El artículo 225 de la Constitución Nacional establece el procedimiento para el juicio político a funcionarios del Gobierno, indicando que “la acusación será formulada por la Cámara de Diputados, con mayoría de dos tercios”. Esto indica que en el caso de estar los 80 diputados presentes, se necesitan 53 votos para la aprobación del libelo acusatorio contra la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, que es acusada principalmente de apañar y brindar impunidad al declarado por los Estados Unidos como “significativamente corrupto”, el expresidente Horacio Cartes.

Lea más: Ya juntan firmas para pedir que juicio político a Sandra Quiñónez se trate el martes

Ya corre un pedido de convocatoria a sesión extraordinaria para tratar el próximo martes a las 9:00 el juicio político en Diputados, pero falta que se junten las firmas y el presidente Carlos María López (PLRA, bancada L) convoque oficialmente a la extraordinaria.

El oficialismo colorado (Fuerza Republicana) cuenta con 17 votos, siempre que no se registren fugas. En las últimas votaciones claves como la de incluir a clubes deportivos y tabacaleras en el control de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), desobedecieron la línea del movimiento los diputados Juan Acosta, Édgar Espínola, Luis Urbieta y el imputado Ever Noguera.

No obstante, la bancada se mostró unida, retirándose en bloque para no tratar la entrega de unos US$ 940 millones a supuestos “exobreros” de Itaipú. También existe un grupo de 18 diputados liberales (Bancada L y la C) que se muestran firmes en una postura opositora y especialmente crítica a la figura del expresidente Horacio Cartes.

Misma situación con los integrantes de la multibancada opositora, formada por los 3 diputados del Partido Patria Querida (PPQ), 2 representantes cada una de las bancada del Partido Encuentro Nacional (PEN) y Partido Hagamos (PH) y el independiente Jorge Brítez.

Llanistas y dionisistas definen

La pelota en este caso está plenamente en campo de dos bancadas del PLRA, puntualmente la del movimiento Equipo Joven, liderada por el senador Blas Llano y formada por 6 legisladores, y la dirigida por el exsenador expulsado por tráfico de influencias, Dionisio Amarilla, cuyo movimiento Diálogo Azul posee 6 integrantes.

Sobre todo los llanistas están acostumbrados a votar con el cartismo. De hecho, cuatro de ellos no formaron parte de la nueva mayoría que eligió como presidente de Diputados a su correligionario Carlos María López.

Para obtener números para el juicio político habrá que ver cómo votan los llanistas Édgar Ortiz, Enrique Mineur (exembajador en Portugal del gobierno de Horacio Cartes y vino para votar a favor de la enmienda para la reelección), Hugo Capurro, Marcelo Salinas, María de las Nieves López y Celso Maldonado.

También son claves los votos de los dionisistas Andrés Rojas Feris, Carlos Silva, Roya Torres, Carlos Noguera y Esmérita Sánchez. Esta última estuvo a favor de la oposición cuando se trató el tema de clubes y tabacaleras.